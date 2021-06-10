中女唔易做｜46歲杜如風挑戰執貨送貨hea做認老：做自己最好看！

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-16 11:59

杜如風近日參加ViuTv真人秀節目《中女唔易做》的拍攝，節目找來熟齡女星包括小儀、楊思琦、朱薰、康子妮、趙學而，褪去明星光環體驗各行各業的辛酸。向來形象 「嬌生慣養」的杜如風，挑戰做網上超市倉務員，身兼執貨送貨，反差形象成為熱話。雖然被嘲慢手慢腳，杜如風也認自己「可能真係老」，不少觀眾反而受落，指「認識到另一個杜如風」。

杜如風今年46歲仍是「單身貴族」，透露渴望愛情。（toyufung@IG）

46歲杜如風挑戰送外賣 曾被批「港女」炫富

46歲的「旅遊達人」杜如風因主持旅遊節目《流行東京》、《東京攻略》等而變得家喻戶曉，人氣急升。愛買名牌的她，一直被外界視為「嬌生慣養」的千金，今次在節目《中女唔易做》中，杜如風挑戰做外賣員，反差形象隨即掀起熱話。

雖然被笑指慢手慢腳、hea 做又錯漏百出，杜如風之後也有解釋，指份工不算辛苦，只是自己體力差，又笑言「可能真係老」； 而不少觀眾睇完之後都覺得杜如風搞笑得來也算表投入：「認識到另一個杜如風」、「我覺得佢還好，正常打工仔心態」。

杜如風參加真人秀《中女唔易做》節目的錄製，挑戰當外賣員一職。（《中女唔易做》截圖）

▼▼▼【杜如風挑戰做外賣員 辛苦到要癱坐地下】▼▼▼

曾被冠上「世界級港女」頭銜？

個性爽朗又直言直語的杜如風，主持旅遊節目自成一格，不過評價卻毀譽參半。有人欣賞她的真性情，卻也有不少批評聲音。快言快語的杜如風曾在節目中透露自己家中有過千對鞋，熱愛時尚名牌的她家中衣物堆積如山，杜如風指母親曾埋怨她買衣服的錢足以買到層樓。外界隨即對她貼上「世界級港女」、「拜金」、「物質主義」、「炫富」等負面標籤。

身形、打扮常惹爭議？ 曾自嘲：肥過部貨車

不僅是個人生活，就連杜如風的外貌、身形、打扮也常受「攻擊」。杜如風熱衷時尚，打扮前衛又充滿個人風格，不過獨特造型並不是人人接受。加上她屬於易胖身材，身形時胖時瘦，有段時間她身形暴漲，像吹脹了的氣球，常常成為外界討論的焦點，就連杜如風自己也忍不住自嘲：「肥過部貨車。」

杜如風屬於易胖體質，身材常常時胖時瘦。（VCG）

▼▼▼【杜如風被嘲身材肥腫 造型「標奇立異」不獲好評？】▼▼▼

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杜如風懶理外界眼光 堅持做自己：為自己而活

面對外界源源不絕的爭議聲，我行我素的杜如風選擇「忠於自己」，面對網民「圍攻」，她表示：「不理會世俗眼光做自己，為自己而活。」性格爽朗、敢愛敢恨的杜如風常常在鏡頭面前不計形象，展現真實一面，讓人看見她的純真與可愛，也有不少網民支持杜如風的真性情，隨性而行的風格總能帶給人一種輕鬆自在的狀態，從不矯揉造作。

懂我的人，就自然會懂我，不懂我的人，就與我無關！ 杜如風

杜如風懶理他人目光，堅持做自己。（toyufung@IG）

人生即使有多麼努力，到頭來才會發現，根本無法討好所有人。既然無法控制他人的言論與指責，那就唯有盡心做好自己。杜如風正如其名，似風愛自由，無懼流言蜚語，堅持做自己，也是一件難能可貴的事。

努力做回自己就行，做自己是最好看的。 杜如風

杜如風表示，做自己才是最好看的。（toyufung@IG）

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