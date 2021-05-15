減肥｜韓妹甩掉100磅拒前男友復合　餐單大公開！不復胖靠呢招？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-15 08:00

減肥｜韓國瘦身達人金妮（Jini），減肥前體重達220磅，她以2年時間狂減110磅後，連前男友也提出要求復合，令金妮感受良多：「原來我可以變得這麼好。」她經歷過快速減肥易復胖，以及嚴格控制飲食致情緒低落，最後適得其反，她分享自己三階段減肥餐單，既突破停滯期又不復肥，秘訣原來是...

韓國知名瘦身達人金妮（Jini）過去身形肥胖，重達200公斤。（play4justina@IG）

220磅韓國肥妹曾被嘲 花2年減肥體重減半

韓國瘦身達人金妮，曾經是體重高達220磅的「肥妹」，金妮分享自己熱愛美食，尤其是高熱量食物，例如拉麵、熱狗等，她又不控制食量，以致體重飆升。

身形變肥，金妮面對身邊人冷嘲熱諷，曾被嘲「恐龍身材」，更被前男友「狠撇」，後來日常生活也受影響，脊椎受傷，行樓梯覺吃力，健康亮起紅燈，令金妮下定決心減肥。

金妮過去身型肥胖，四肢粗壯。（play4justina@IG）

▼▼▼【金妮體重曾高達220磅】▼▼▼

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花2年狂減110磅

減肥初期，金妮實行嚴格的飲食控制方法，搭配高強度運動，以3個月時間快速減掉52磅，身材明顯變瘦，但減肥進入停滯期，嚴格抑制食慾令她患上暴食症，讓她醒覺，快速減肥容易復胖，心情低落，最後適得其反。

她遂決定改變減肥方法，要讓自己享受，可循序漸進及易於堅持； 最終成果如何？金妮不僅變苗條，更擁有令人羨慕的肌肉線條，找回健康和自信。金妮的三個階段減肥方法，令她突破了減肥停滯期，而她也毋須強制自己捱餓，她公開的餐單，究竟有什麼竅妙？

▼▼▼【按圖瀏覽韓國女生金妮的3階段減肥方法，減肥初期餐單每日仍可食足三餐；突破減肥停滯期，有什麼秘訣呢？】▼▼▼

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金妮僅花了2年時間便減走50公斤。（play4justina@IG）

要讓「減肥」變得有趣

減肥後的金妮，身材變苗條，肌肉線條令人羨慕 ，看上去更自信，而前男友也提出復合，令她明白減肥對自己的意義何在：「我曾以為減肥是為了你而做，但現在才明白，我是為了我自己，不過還很感謝你，讓我知道原來我可以變得這麼好。」

減肥不但改變金妮的身材，同時改變了她的心態，她認為，若按部就班使用嚴格的減肥方法，容易失敗和迷失自己，甚至對減肥產生厭惡。她分享自己的減肥之道：

減肥的過程讓我更加了解自己，減肥之路並不是一帆風順，只有找到喜歡且適合自己的減肥方式，才能讓『減肥』這件事變得有趣，讓自己享受其中。 金妮（Jini）

▼▼▼【（按圖看）金妮減肥後重生 花2年時間足足減走「半個自己」】▼▼▼

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減肥後讓金妮更加自信、快樂，心態也變得更好，享受健康生活。（play4justina@IG）

營養師建議

減肥過程，最苦惱之一是遇到「停滯期」，不少人容易因此感到挫敗或放棄堅持下去。

註冊營養師楊蒨珩Stephanie解釋減，肥初期當大家改變飲食習慣後，體重會明顯下降。不過，身體內有保護機制幫助維持「恆常體重」，減肥一段時間後身體開始適應，即使進食量少，但吸收的食物熱量反而更多，體重便不再下降。

金妮在減肥期間，成功克服「停滯期」，究竟要如何才可有效做到？營養師提醒，應堅持減少攝取卡路里及做運動的習慣，讓身體適應一個新的「恆常體重」。

她也認同金妮堅持肌肉訓練。她補充，減肥人士不要只吃沙律，也要進食肉類，增加蛋白質及肌肉，增肌十分重要，增加肌肉量後再做帶氧運動，才能有效燃燒脂肪。

許多人減肥時忽略增肌，事實上增加肌肉量才能更有效燃燒脂肪。（Scott Webb/Unsplash）

碳水化合物怎樣食才瘦？

營養師鼓勵大家學習金妮減肥餐單中選擇番薯、糙米飯等碳水化合物，這些都是低GI值（升糖指數）的選擇，對身體有益。另外，「隔夜飯」在雪櫃擺放一晚後，所含熱量降低，也可成為減肥選擇。

最後，營養師提醒減肥時不要盲目跟隨一種餐單，只要掌握高蛋白、高纖維，以及低卡路里等飲食原則，可嘗試不同種類食物，達至營養均衡，才能健康及持續減肥，不易復胖。

▼▼▼【同場加映：減肥｜韓國網紅6招狂減22公斤 慢食代替計算卡路里：輕鬆不復胖（延伸閱讀）】▼▼▼

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