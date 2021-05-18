吹頭｜韓國星級髮型師示範吹頭6步驟　毛躁頭髮秒變順滑關鍵是...

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-18 17:00

吹頭｜頭髮毛躁彎曲容易變形，該如何打理？韓星髮型師CHAHONG教授打理毛躁頭髮的方法，只需簡單6個步驟，就能改善頭髮毛躁、容易變形的問題，讓頭髮恢復貼服、順滑的狀態。

韓國女星頭髮順滑又充滿光澤，她們如何打造出自然感女神秀髮？（VCG）

韓星髮型師教6步驟 急救毛躁變形頭髮

為著名韓星如朴敏英、金高銀等人擔任髮型師的CHAHONG，在YouTube帳號分享撫平毛躁頭髮的方法。許多女生頭髮容易變形、髮質乾枯毛躁，整個人看上去無精打采，打理好秀髮的第一步，從洗髮後的護理及吹髮開始。

韓星髮型師教授護理方法，原來洗髮後有一個重要步驟，很多人做漏了，另外，改變風筒吹髮的方向等，原來都有助令頭髮變順滑。

▼▼▼【（按圖看）6步急救毛躁變形頭髮 改變吹髮方向能讓頭髮順滑？】▼▼▼

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洗髮後有什麼步驟需要注意才不會讓頭髮變得毛躁又無光澤？（차홍 CHAHONG@YouTube）

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▼▼▼【同場加映：韓國星級髮型師４招變出飄逸造型 簡單小工具扁塌頭髮瞬間變蓬鬆（延伸閱讀）】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：頭髮扁塌又毛躁? 韓星髮型師6招吹頭技巧 吹出蓬鬆柔順感OO是關鍵（延伸閱讀）】▼▼▼