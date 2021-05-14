翁美玲逝世36周年　曾言外表堅强内心脆弱　最終難逃情困悲劇

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-14 12:31

翁美玲逝世36周年｜36年轉眼逝去，年僅26歲的翁美玲於1985年5月14日自殺身亡，當時娛樂圈陷入一陣愁雲慘霧之中。本處於事業巔峰、前途無可限量的女星翁美玲傳受感情問題困擾，而為情自殺，令人痛惜不已。在光芒萬丈的女星背後，究竟暗藏多少心酸與苦痛？

1985年翁美玲自殺震驚香港娛樂圈。（《射鵰英雄傳》劇照）

翁美玲參選港姐入行嶄露頭角 飾演「黃蓉」無人超越

高中時期翁美玲在英國居住期間，參選英國倫敦華裔小姐選美獲得亞軍的佳績。後來，她回港競選香港小姐，在數千名參加者中脫穎而出，成為15位候選佳麗之一。然而，翁美玲天生身材矮小只有159cm，有指因沒有身高優勢，因此無緣三甲，最終落選，只獲得第八名的名次。就連翁美玲本人也説過因為自己的人生過於順遂，所以自己是害怕失敗又輸不起的人，而選美算是她人生經歷過的一次巨大失敗。

翁美玲1982年回港參加香港小姐競選。（歷史時空@FB）

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翁美玲落選港姐人氣反升 成為永遠的「俏黃蓉」

然而「塞翁失馬焉知非福」，雖然遺憾落選港姐，但是翁美玲因而入行，簽約成為演員，踏入娛樂圈展開璀璨星途。同年，她獲邀參演電視劇《十三妹》，飾演康熙皇妹「雙格格」嶄露頭角。

後來，翁美玲幸運地得到電視劇《射雕英雄傳》中女主角「黃蓉」一角而迅速躥紅，她將黃蓉活潑刁蠻的個性演得活靈活現，一顰一笑、一舉一動皆是風情，演技入木三分！翁美玲憑該劇名聲水漲船高，事業達至巔峰，至今仍有「翁美玲之後，再無黃蓉」之說。

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兩段戀愛刻骨銘心 有傳多次為情自殺？

雖然事業一帆風順，不過翁美玲的感情經歷卻幾經波折，難有平靜。居英期間，有傳翁美玲與一名荷蘭籍男同學相戀，起初翁美玲母親十分反對兩人交往，有指她曾分別在18歲和19歲的兩年間吃下整瓶安眠藥自殺，所幸及時被人發現送醫洗胃，才撿回性命，據悉母親最終默認翁美玲的戀情。有外界推測翁美玲因此以為只要以自殺威逼他人，就能得到自己想要的結果，為她之後自殺憾事埋下伏筆。

翁美玲因「黃蓉」一角而迅速躥紅。（《射鵰英雄傳》劇照）

愛情是糖果也是毒藥，翁美玲香消玉殞前最為人熟知且最具影響力的，要屬她與湯鎮業的戀情，當年外界一直盛傳翁美玲的死與其有不可割捨的關聯。在翁美玲24歲時參演人生第一部電視劇《十三妹》時，邂逅「無綫五虎」之一的湯鎮業，兩人朝夕相處互生情愫，其後高調認愛，成為娛樂圈中羡煞旁人的金童玉女。

可惜好景不長，有指當年二人皆是無綫力捧的花旦與小生，工作繁忙而聚少離多，傳聞兩人關係時好時壞，因性格不合導致時常有爭拗。最轟動的一段傳聞，是1985年有傳兩人在化妝間曾經有過一段激烈的爭吵，有人聼到女方哭吼說：「我們分手算了！」有指其後雙方感情破裂。

未料，同年翁美玲被發現在家中開煤氣自殺，送院搶救後不治，終年26歲。自殺事件讓湯鎮業成為眾矢之的，當年男方是當紅小生，事業因而一落千丈。

翁美玲生前最後一套拍攝的戲劇是與湯鎮業合作的《橋王之王》。（《橋王之王》劇照）

翁美玲曾自言是個外表堅强，内心脆弱的女人。感情的匱乏與强烈的不安全感，讓她一直在愛情與爭吵中患得患失，鬱鬱不得寡歡。一代美人翁美玲，香消玉殞，讓人惋惜不已。浮華之中，相信一眾影迷都難以忘懷翁美玲的絕代風華。

感情只是一時的牽絆，困難也總有捱過的時候，生者更應該懂得珍惜自己現在所擁有的一切，珍惜生命，知福惜福才能享受人生！

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