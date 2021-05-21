無印｜MUJI 夏日好物10大推介　$10面油紙對抗口罩肌吸油力強！

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-21 19:00

MUJI 無印良品夏日推介｜迎接夏日，衣櫃要添置夏天衣物，無印不少化妝、護膚品以及日常用品，是清爽夏天必備之物。《01女生》精選MUJI無印良品夏日好物，包括 $100以下護膚防曬產品，實惠好用，另外，小型風扇及防紫外線連帽外套也是夏日必入手之選。

【MUJI・夏日好物推介】一直大受歡迎的防曬系列－防曬碎粉與妝前乳，不但能對抗紫外線，還能針對夏日皮膚易出油出汗的情況作改善。（MUJI）

無印夏日好物推介：＄100以下防曬護膚產品

MUJI無印良品走簡約風格，家品、衣飾以及化妝品均大受歡迎； 迎來夏日，無印也有不少好物值得推介入手，例如一直大受歡迎的防曬用品，包括防曬碎粉與妝前乳，有效對抗紫外線，針對炎熱天氣改善皮膚出油情況，也有很好功效。

無印的小型風扇便於攜帶，是「港女恩物」，清爽護膚系列，保濕強質感清爽，早晚用也可，且價錢實惠，大部份＄100以下，筆者特別推薦麻混面油紙，和紙混麻，吸油力強，最適合口罩肌。

▼▼▼【點擊看】MUJI夏日好物推介：＄100以下的護膚防曬產品當中，麻混面油紙屬必買之選▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼同場加映：【按圖看】MUJI10款收納好物推薦，亞加力分隔架可變出更大收納空間，另外，鋼書座可有另一收納方法，成為手袋收納分隔架▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【按圖看】5招整理收納的升級技巧，善用「黃金區」令空間倍增▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【按圖看】日女生5招蝸居整理法，善用掛袋向上延伸空間，用盡死角位藏衣物。▼▼▼

+ 22 + 22 + 22

▼▼▼【按圖看】日本收納IG推介衣物整理好物，$12鞋子架慳位鞋櫃容量倍增？▼▼▼

+ 8 + 8 + 8