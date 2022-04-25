日本2022紅爆全網8大美妝好物︰MUJI這2款上榜、最後一件必買

【日本藥妝／日本2022美妝好物】疫情已經持續多年，不少港人都直呼想去旅行，特別是香港人的「第二個家鄉」—日本。說到日本當然要提及港人最愛去日本大手入貨的藥妝，相信大家也十分好奇現時最受日本妹子歡迎的美妝好物是甚麼呢！小編特意整理了在日本Twitter上話題度最高的產品，即一起看看吧！



【日本藥妝2022】KATE 怪獸級持色唇膏 ¥1,540（約$94）

這款唇膏可以說是疫情後在日本最受歡迎的熱銷唇膏，主要賣點是高持色、高顯色及高保濕，即使佩戴口罩或是飲水時也絕不掉色，正好滿足疫情下也想要唇妝美美的女生。而平常持久度高的唇膏基本都比較乾容易顯唇紋，而這款高保濕的特質則完美解決這問題，因此備受喜愛！

【日本2022美妝好物】KATE 怪獸級持色唇膏 ¥1,540（約$94）（Kate官網）

【日本2022美妝好物】主要賣點是高持色、高顯色及高保濕，即使佩戴口罩或是飲水時也絕不掉色。（Kate官網）

【日本藥妝2022】D-UP 捲翹睫毛膏（草莓巧克力色） ¥1,650（約$100）

D-UP的睫毛膏一向非常知名，曾榮獲多個美容獎項。而D-UP往年發售的新色草莓巧克力色大受日本妹子的喜愛，粉棕色顯得格外溫柔！

【日本2022美妝好物】D-UP 捲翹睫毛膏（草莓巧克力色） ¥1,650（約$100）（D-UP官網）

【日本2022美妝好物】D-UP的睫毛膏一向非常知名，曾榮獲多個美容獎項。（D-UP官網）

【日本藥妝2022】Cezanne Watery Tint Lip ¥660（約$40）

Cezanne推出的唇釉新色完全擄獲了日本女生的心，分別是淡粉米棕色及秋日紅茶色，能打造出自然的裸妝感，但同時又能提升整個人的氣息。唇釉採用水包油配方，因此既滋潤又不黏膩。

【日本2022美妝好物】Cezanne Watery Tint Lip ¥660（約$40） （thiswayhk.com圖片）

【日本2022美妝好物】唇釉採用水包油配方，因此既滋潤又不黏膩。（thiswayhk.com圖片）

【日本藥妝2022】LAURA MERCIER 幻魅眼影筆 $260

LAURA MERCIER幻魅眼影筆大受日本女生追捧的原因是可以一筆多用，雖然它是一支眼影筆，但同時它也可以當作臥蠶筆使用，能輕鬆打造一個自然的臥蠶。一支筆便能完成整個眼妝，超方便！

【日本2022美妝好物】LAURA MERCIER 幻魅眼影筆 $260（LAURA MERCIER官網）

【日本藥妝2022】VISSE Panorama Design Eye Palette $95

有5種色調與4種質感的眼影盤，各自也有重大功效，如左上的濕潤光感質感可以兼具眼影打底，讓眼妝更持久亮麗；右下及下方的柔和輕盈啞光質感則可營造富有層次感的陰影。一盒有多種功用，CP值高！

【日本2022美妝好物】VISSE Panorama Design Eye Palette $95（VISSE官網）

【日本2022美妝好物】有5種色調與4種質感。（VISSE官網）

【日本2022美妝好物】一盒有多種功用，CP值高！（VISSE官網）

【日本藥妝2022】Whomee My Matte Lip Powder ¥1,980（約$120）

Whomee這款唇粉可說是CHANEL唇粉盤的平替，可謂白菜價格買到燒鵝髀！一盒便可打造啞光霧面與光澤感兩種質感，上格是滋潤打底膏，而下格則是啞光唇膏。可先以滋潤打底膏打底，再塗上啞光唇膏，假如想要有光澤感，便再疊加一層滋潤打底膏。

【日本2022美妝好物】Whomee My Matte Lip Powder ¥1,980（約$121）（Whomee官網）

【日本2022美妝好物】Whomee這款唇粉可說是CHANEL唇粉盤的平替。（Whomee官網）

【日本藥妝2022】MUJI無印良品 抗衰老藥用抗皺美容液 ¥1,490（約$91）

這款袪皺精華CP值可以說是超級高，日本雜誌透過專業儀器側評發現使用後皺紋確實有大大改善，最終以優秀表現被評為A級，是真實可以改善眼部細紋的超高CP值產品！據稱抗衰老藥用抗皺美容液使用了岩手縣釜石市的天然水，添加煙酰胺作為活性成分以改善皺紋。蘊含山茶花、桑椹、柚子、玫瑰等12種天然美膚成分，以及透明質酸、膠原蛋白等6種功能性成分，令擔心乾燥、皺紋的肌膚都變得豐盈緊緻。產品更不添加合成香料、無色素、無礦物油、弱酸性、不含防腐劑以及不含酒精，難怪日本妹都瘋搶。

【日本2022美妝好物】MUJI無印良品 抗衰老藥用抗皺美容液 ¥1,490（約$91）（MUJI官網）

【日本藥妝2022】MUJI無印良品 香氛噴霧 $108

這款香氛噴霧有助鬆弛神經，精油是主要成分，佛手柑與甜橙混合的香味非常清新，據指有效改善失眠讓人快速入睡，使用後更能大大提升睡眠質素。由於功效神奇加上非常治癒的香味，所以在日網上廣為人知，多間MUJI店更一度斷貨，現時香港MUJI也有售！不少人更把它當成香水使用，距離約20cm噴往床上用品或身上即可。

【日本2022美妝好物】MUJI無印良品 香氛噴霧 $108（MUJI官網）