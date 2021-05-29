張曼玉曾被批「一無是處」童年屢遭體罰感激母親：我變成蠻好的人

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-29 21:00

【花樣年華｜張曼玉】婀娜多姿的「蘇麗珍」與鬱鬱寡歡的「周慕雲」，二人充滿遺憾的愛情，甚是淒美。這齣《花樣年華》當年讓許多人動容，塵封在記憶的一隅。如今王家衛導演推出4K數碼修復版，為慶祝上映20周年，同時讓過往的回憶再次延續在熒幕上。 疏離的神態，婀娜的步姿，張曼玉所飾演的「蘇麗珍」穿著旗袍，一顰一笑皆是風情。有人說《花樣年華》裏的張曼玉，將美呈現到極致。如今56歲的張曼玉獲獎無數，演技與成就已是傳奇，然而她成為「影后」之路波瀾起伏，背後暗藏不少辛酸血淚。

張曼玉在電影《花樣年華》中飾演「蘇麗珍」一角，展現出色精湛的演技。（《花樣年華》劇照）

美人如玉，旗袍如畫

《花樣年華》中的張曼玉，光是旗袍就換了20多套，靠著神情與體態，將60年代女性的美感與壓抑，含羞又深刻地演繹出來，似是歎息又或躊躇，呈現一種華美的空虛。當年張曼玉憑藉「蘇麗珍」這個角色，成為金像獎與金馬獎的雙料影后。然而，張曼玉的演技並不是一開始便是如此精湛，她也曾經歷過備受質疑的艱辛階段。

張曼玉是唯一一個我想再次合作的演員。 梁朝偉

▼▼▼【《花樣年華》展現極致曖昧 張曼玉與梁朝偉糾纏不清？】▼▼▼

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18歲參加港姐入行 曾被狠批「無演技花瓶」

1983年，年僅18歲的張曼玉仍是青春少艾，靠著清純容貌與青春活力，參加「香港小姐」競選，一舉拿下「亞軍」及「最上鏡小姐」兩項殊榮，自此踏入影視界。然而毫無經驗的張曼玉猶如一張白紙，演技相當稚嫩，當時外界對她的評價是：「除了美麗之外，實在沒有什麼值得一提的。」

確實，張曼玉剛出道時演出的大多是「花瓶」角色——清純俏皮的少女，可謂本色出演，無需多少演技，卻讓她實力備受質疑，不斷被批評是虛有其表「花瓶」。

1983年，年僅18歲的張曼玉參加香港小姐競選，獲得「亞軍」及「最上鏡小姐」兩項殊榮。(myTV SUPER截圖)

從花瓶蛻變成影后

直至張曼玉出演了王家衛的首部電影《旺角卡門》，褪去清純，她演繹出少女「阿娥」內心的起伏，努力擺脫過去美麗可愛的形象，也是這個角色讓張曼玉首次提名金像獎「最佳女主角」，成為一種肯定。

自此，張曼玉的演藝生涯邁入了新階段，許多導演看見她作為演員的潛質，出演的角色明顯有著層次的升華，演技幾經雕琢，更為深入、更為動人。後來，她憑藉《三個女人故事》的「李鳳嬌」、《阮玲玉》中的「阮玲玉」、《甜蜜蜜》中的「李翹」等一次又一次向觀眾證明自己的實力，用出色的演技與獨特的氣質，將每個角色演繹得淋漓盡致，佳作不斷，從花瓶慢慢蛻變成人人認可的「影后」。

張曼玉漸漸擺脫花瓶形象。（VCG）

▼▼▼【曾被批評「一無是處」 回顧張曼玉的蛻變之路】▼▼▼

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張曼玉自爆被「潛規則」：有些男性行為過激

最討厭假笑和出席飯局。 張曼玉

張曼玉在節目《年少可期》中自爆初入娛樂圈被「潛規則」束縛而失去自由，剛入行一年便想退出，回到家人身邊。她還提到身邊有「行為過激的男生」讓還是「小女生」的張曼玉感到不舒服，更直言「最討厭假笑和出席飯局。」陪笑與應酬讓初入演藝圈的張曼玉無所適從，回想起那段青澀歲月，她不禁哽咽。

張曼玉曾在節目中透露自己入行時的辛酸。（《少年可期》截圖）

張曼玉媚而不嬌 因童年遭「毒打」？

許多人覺得張曼玉從小該是受萬千寵愛的「掌上明珠」，事實卻不然，相反張曼玉的母親管教相當嚴厲。張曼玉曾在訪談節目《魯豫有約》中提及童年往事，她回憶道：「當時還要自己去拿藤條給媽媽，她打過我很多遍，還有外國人叫我去警察局報案。」

面對母親嚴厲的教育，張曼玉卻心存感激，她坦言：「當時會很不開心，媽媽這樣做，可是現在回頭想，她嚴格的方式是有用的，我覺得我變成一個蠻好的人。」正是經受許多打磨，才讓張曼玉嬌柔外表之下，有著堅強又剛毅的內心，獨自堅持在娛樂圈摸爬滾打三十餘年。

張曼玉從小在母親嚴厲的管教之下成長。（gettyimages）

「影后」情路坎坷2段婚姻無果 為愛奮不顧身曾人財兩失？

我不認為自己的感情是一片空白，我曾經歷過這麼多段感情，而每一次都是享受到極致。 張曼玉

人生的歸宿不一定是婚姻，但一定要有愛。張曼玉重視愛情、渴望愛情，遇見愛情每每都會奮不顧身地投入其中。踏入56歲的張曼玉感情之路並不順坦，她曾嫁給法國著名導演，最後離婚收場；再嫁給建築師男友，依舊無法「與子偕老」；她曾為一任男友投資千萬元，最後所有資金化為烏有。感情史豐富的張曼玉被爆出過的戀情至少有11段，這個為愛著迷的女人總是離「完美愛情」有著一步之遙，但她始終無怨無悔。

以前我沒結婚時，就想到了某個年紀一定要結婚的。可是結婚後，就發現一紙婚書也代表不了什麼，名分、承諾也是如此。人生的歸宿不一定是婚姻，但一定要有愛。

張曼玉多次斬獲影后寶座。（gettyimages）

美麗蛻變 成就自我

張曼玉曾說：「美不是一切，它很浪費人生。美要加上滋味、加上開心、加上別的東西，才是人生的美滿。」

一代影后，一代傳奇，步入知名之年，張曼玉減產漸漸放慢腳步。無論是演員之路還是愛情世界，她幾經波折，跌倒後成長，找尋屬於自己的步調。如今的張曼玉，用爽朗耿直的態度面對人生，盡情揮灑每一刻，那被時光雕琢過的美貌，靜默，卻又耐人尋味。時光沉澱後，留下屬於她自己的芳華與風采。

張曼玉是大家心目中永遠的影后。（gettyimages）

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