護膚｜頸紋增加4大原因睡姿有關？　10大頸霜人氣精選最平$50入手

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頸紋｜頸紋加深的原因是什麼？肌膚保養最易忽略的位置就是頸部，頸部位置皮膚薄，護理不善皮膚老化，頸紋愈深，人就愈顯老； 解決頸紋問題，要先了解導致頸紋加劇原因，不說不知，原來睡姿也有影響！

日常生活中有哪些原因導致頸紋加深呢？（sulwhasoo.official@IG）

頸紋加深的4個原因

臉部保養重要，大家都不會偷懶，但許多人卻忘記呵護頸部肌膚，頸紋日益加深，便會暴露年齡。日常生活有些習慣，例如睡姿，又或者防曬只顧臉部而忽略了頸部，不知不覺都會加速頸部皮膚老化，令頸紋加深。

▼▼▼【頸紋加深的4個原因　原來睡姿也有影響？】▼▼▼

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編輯精選：10大人氣頸霜推薦

頸部是女人的第二張臉，頸紋出現，人看來就顯老，保養工夫不可馬虎； 除了日常加強防曬做足，還要加強保濕、滋潤頸部肌膚。

市面上不少頸霜具緊緻效果，提升皮膚彈力，為肌膚提供水分，減淡頸紋。《01女生》精選多款人氣頸霜，大家入手前不妨參考。

頸霜能幫助頸部肌膚提升彈力，塑造緊緻效果。（sulwhasoo.official@IG）

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