脫毛膏正確6步驟停留皮膚勿逾○○分鐘？　10大脫毛膏人氣排行榜

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-24 19:26

脫毛是夏日不可少的步驟，使用脫毛膏除毛方便又快速，但用法不當或會引起不適，除毛效果亦未必徹底。使用脫毛膏正確步驟應該如何？市場上脫毛膏選擇多，如何揀選？台灣好物網站實測公布十大脫毛膏排名榜，入手前可參考。

穿上小背心、超短裙時，四肢即刻暴露無遺，要是皮膚上的「毛毛」清晰可見，便會感覺不夠白滑！（venuslabofficial@IG）

步正確使用脫毛膏

不想做嚇人的「毛手毛腳」女生，必須進行夏季家居脫毛大作戰！使用脫毛膏比用刀片除毛更安全快捷，減少刮傷肌膚或刺激毛孔的情況，還能大面積處理體毛。

不過，使用脫毛膏用法不當，有機會引起不適，除毛效果亦未必徹底。正確使用脫毛膏的6大步驟，簡單容易，其中重要關鍵是，脫毛膏留在皮膚的時間！

▼▼▼【（按圖看）正確使用脫毛膏6步驟 不能停留皮膚超過「○○」分鐘？】▼▼▼

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10大人氣脫毛膏排行榜

如何揀選脫毛膏？台灣My Best好物推薦網實測市面上多款脫毛膏，根據脫毛膏的除毛強度、質地、氣味等方面作評測，有的脫毛膏滋潤保濕、有的除毛力強無殘餘毛髮，快來看看有哪些人氣之選值得入手？

脫毛膏除毛方便又快速，是不少女生除毛方法的首選！（veetusa@IG）

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