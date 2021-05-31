12星座外貌協會排行榜　「水瓶座」阿嬌追求高顏值不及這星座 ？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-31 19:37

外貌至上？不少人對顏值很重視， 你又是否「外貌協會」成員？對自己抑或另一半，標準要求嚴格？12星座各有各的審美標準，水瓶座和處女座都愛追求完美，想當然也會重視外貌，但原來另有星座的「外貌協會」指數更高，水瓶座和處女座竟然三甲不入。

「水瓶座」鐘欣潼迷戀高顏值小鮮肉？（q_gill@IG）

水瓶座：鐘欣潼未算最以貌取人 第一位竟是這星座？

水瓶座的鍾欣潼（阿嬌）曾被爆出「打賞」內地年僅19歲的男星余衍隆的直播，又曾以真名賬號在鮮肉男星的直播中留言，當時阿嬌仍是人妻身份，如此舉動一度造成軒然大波。

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阿嬌近日亮相內地綜藝節目《怦然心動20歲》時大方承認會用真身帳號觀看直播：「我喜歡看，還會送禮物，我是把賺來的都送出去了！」阿嬌身為水瓶座代表，確實具備水瓶座追求完美特質。

不過，原來12星座當中，有其他星座，比水瓶座更加「以貌取人」； 摩羯座對於不修邊幅的人，第一眼便會扣分； 而你未必想得到，原來獅子座比處女座更高排名，獅子座對另一伴顏值要求高，若別人對自己另一伴稱讚，也令自己更有面子。

▼▼▼【按圖看：12星座「外貌協會」指數排行榜：獅子對另一半顏值要求高； 而有一個星座對美的標準特別高，認識新對象對，尤其在意對方外貌及打扮！】▼▼▼

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