Uniqlo、GU精選10款短褲、短裙穿搭　質地通爽透氣低至$59入手

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-30 13:00

Uniqlo、GU穿搭｜涼爽的短褲、短裙是夏日穿搭的首選，而價格親民的平價時尚品牌Uniqlo及GU推出了不少簡單易襯又價格實惠的短褲、短裙選擇，再搭配風格多樣的上衣，簡約又涼爽的夏日穿搭輕鬆駕馭！

Uniqlo、GU推出多款透風涼爽的短褲及短裙，夏天必備（gu.hongkong@IG）

Uniqlo、GU 10款夏日短褲、短裙穿搭示範

平價之選Uniqlo及GU推出多款短褲及短裙，風格多樣且價格親民，當中不少服飾質地用麻棉製成，質料通爽透氣，即使天氣侷促也不會感到悶熱。此外，不少單品採用明亮出挑的顏色設計，例如是淡紫色、橄欖綠、粉色等，顏色柔和又吸睛。以下精選出的10套短褲短裙穿搭，定為你提供夏日穿搭靈感！

GU推出多款夏日新款衣物，輕鬆穿出清涼街頭感！（gu.hongkong@IG）

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