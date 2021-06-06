Billie Eilish新歌性感睡衣示人　曾被笑似大媽：我從不跟隨規則

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-07 00:06

Billie Eilish以18歲之齡便在格林美獎中成為史上最年輕「四大」得獎者紀錄，她我行我素、形象搞怪的作風、衣着，極具吸引力，她曾告知背後是隱藏一個原因；今年將踏入20歲的她，告別以往小男孩風格，在6月3日釋出的新歌《Lost Cause》MV中，破格袒胸露背，到底她今次想宣傳甚麼？還是像Justin Birber 所說怕她會變質？

Billie Eilish 在新歌《Lost Cause》MV以新形象示人。（《Lost Cause》MV擷圖）

Billie Eilish 新歌MV首次走性感：我真的不怎麼在乎了

Billie Eilish 16歲已經踏入如花花世界的娛樂圈，年紀少少，但她的思想從未被歲數去限制。Billie Eilish新歌《Lost Cause》以輕快的旋律，直白的歌詞，講述一段不值得留戀的愛情。在MV中，Billie Eilish更與一大班女生，在家中開派對般，開心控訴前男友不是；但令人最養眼是，一向以寬身造形示人的她，竟穿上絲質性感睡衣、黑色蕾絲透視內褲，露胸又露腿，十分罕見。

身材肉肉的Billie Eilish，過往曾被指身形似中年婦女，笑她平日穿寬鬆衣服就是為了遮掩這身形，向來敢言的她則回應：「縱情享樂吧，我真的不怎麼在乎了，你就繼續說三道四吧，我只想告訴你。」

▼▼▼點圖看Billie Eilish新歌《Lost Cause》的MV，她首次以性感的裝扮在MV出現，絲質性感睡衣兼黑色蕾絲透視內褲，一改以往風格▼▼▼

患妥瑞症、身材豐滿遭嘲笑 用自身經歷影響社會

曾經，她接受《Vogue》的訪問中分享：「我總是愛穿比本人還要大800倍的衣服，因為我不希望讓別人有機會批評我的身材，我希望把自己藏在一層又一層的衣服中，我希望自己非常神秘，你永遠看不透我。」Billie Eilish對於外界就其豐滿身材作出的評論而反感。

Billie Eilish接受英版《Vogue》訪問分享做任何事最重要是自己的想法。（billieeilish＠Instagram）

但這2年，Billie Eilish意識到自己的影響力，她先公開自己是「妥瑞症」病患，身體會不時不由自主的抽動，她曾因不自主的眨眼及面部抽動而被嘲笑，望大家可多關注身邊人，也令同路人不感孤單。在宣布新專輯登場，她更一改造型，以一頭波浪金髮配束身衣示人登英版《Vogue》，宣示社會不應限制任何人。

初嘗性感姿態，她早已料到別人會批評，但她強調自己感覺良好很重要：「如果你想做整形手術，那就去做吧；如果你想穿裙子但其他人認為你穿起來太大隻了，管他的，就穿吧；只要你覺得自己看起來很棒，那就是很棒。」

我和許多人不一樣，這是我故意的，我從來不跟隨任何規則。 Billie Eilish

▼▼▼Billie Eilish形象、言行一向出位，她也憑着不理世俗的心贏得不少掌聲，在音樂事業上也創下許多好成績，更打破美國天后Taylor Swift的紀錄，成為格林美獎中史上最年輕「四大」得獎者，按圖回顧Billie Eilish以往造型與進化▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

身材有環肥燕瘦，每個人都有自己的特點，不該以此定義人的價值，甚至作出批評、或霸凌。在大眾社會框架下，我們都有對「標準美」的定義，捫心自問你同意嗎？你又甘願被框架限制自己嗎？

在2020巴黎時裝週，Chanel的時裝騷中出現了一位與別不同的模特兒──26歲的Jill Kortleve。（Jilla.Tequila＠Instagram）

突破「美」的框架是勇敢，還是讓情況更糟？

這些年，不同媒介開始為不同形態的女性發聲，宣揚「接受不完美的自己」，向來標準異於常人的時裝界也採用大碼模特兒，像是Chanel在去年20/21時裝騷中採用身材圓潤的模特Jill Kortleve；網購平台ASOS也不為泳裝模特兒修圖，肚腩、橙皮紋一覽無遺，得到網民大讚：「謝謝ASOS採用這些角度。」

▼▼▼大碼模特兒Jill Kortleve以「美夢成真」來形容可以成為Chanel模特兒的一份子，她花了約22年認清自己，決定不再關注體重；按圖看更多時裝界的「突破」▼▼▼

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當大家認為這是「勇敢」、「突破」的行為時，Billie Eilish則反省：「世界都在關注某人做他不習慣的事情、還將之推上一種崇高寶座，只會讓這種情況更糟。」

其實只有不再標籤任何人、任何事，我們自己便能真正屬於自己，內心變得更強大；這門課，老生常談，但大家仍需努力。

▼▼▼同場加映：Elliot Page去年宣布成為跨性別人士，他已接受切除乳房手術，相片中，他胸口疤痕明顯可見，而更耀眼的，是Elliot Page燦爛又自信的笑容。Elliot Page常為女性與LGBT族群（性少數者）發聲 ，按圖看看她曾說過甚麼發人深省的說話（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」，《三十而已》有哪些人生、愛情金句正中你心（延伸閱讀）▼▼▼