Billie Eilish 屢遭抨擊身材吊帶造型被嘲大媽　罕有幽默反擊獲讚

Billie Eilish年僅18歲已成為炙手可熱的女歌手，成名早，伴隨的輿論也不少，連Justin Bieber也曾親口指不希望Billie Eilish會步他後塵，願意去保護她，沒想到Billie Eilish的身材再次成為焦點，但不同的是，Billie Eilish今次的回應取態有別以往，贏得部分網民的掌聲與支持，也成為女生生活中面對攻擊時的借鏡。

Billie Eilish年紀輕輕己成為炙手可熱的女歌手。（billieeilish＠instagram）

18歲Billie Eilish身材被指似大媽：不希望別人批評身材

Billie Eilish雖然年紀少少，但她的思想從未被歲數去限制。

Billie Eilish的身材再次成為焦點；她被拍到穿了一件卡其色的吊帶與短棉褲，踢着拖鞋休閒出門，與平日穿Oversize穿搭的她非常不同，而且令她的豐滿上圍、粗手臂、大肚腩原形畢露，有網民更指18歲的她與中年婦女一樣：「In 10 months Billie Eilish has developed a mid-30s wine mom body.（10個月，Billie Eilish擁有了30+愛飲紅酒的媽媽身材。）」事件惹來大肆討論，有人認為Billie Eilish很可愛、做自己，也有人認為她需要減肥，又笑她平日穿寬鬆衣服就是為了遮掩這身形。

▼▼▼點圖看Billie Eilish屢受大眾抨擊身材，多次公開回應，從起初的恐懼，到現在態度明顯進化，最近的神回應更值得學習▼▼▼

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其實Billie Eilish早已明白身為名人，個人的一切都會被放大，尤其是女生；她曾經接受澳洲版《Vogue》的訪問指：「我總是愛穿比本人還要大800倍的衣服，因為我不希望讓別人有機會批評我的身材」可見Billie也留意到作為女性公眾人物，容易令焦點模糊，她也對身材的評論非常反感。

Billie Eilish 不像一般的偶像行為正面。（billieeilish＠instagram）

新歌《Therefore I Am》反擊：我思故我在

畏首畏尾向來不是Billie Eilish的作風，近日她發布了由自己執導的新歌MV《Therefore I Am》，MV中的Billie Eilish在商場遊蕩，第一句便唱出：「I’m not your friend or anything（我跟你不是朋友，更不屬於你）」直接回應那些給予負評的網民，她更闖進不同快餐店，隨手拿起食物便吃，好像告訴大家：不是你叫我減肥我便會跟着做。

▼▼▼點圖看Billie Eilish新歌《Therefore I Am》的MV，都在回應抨擊▼▼▼

「Therefore I Am」是來自17世紀法國數學家勒內·笛卡兒（René Descartes）的名句，提倡的理性思考，不要盲目相信別人的話，而需要自己不斷批判思考。

Billie Eilish 不希望人存有任何刻板印象。（billieeilish＠instagram）

Billie Eilish出道至今，以奇怪、獨特的造型、曲風讓她火速竄紅，她不像以往明星的既定形象，她不乖巧、她不忌諱粗言穢語、她不像普通女生打扮Girly，她總是闊袍大袖、頭髮五顏六色，《Therefore I Am》也不例外，以幽默、叛逆去回應大眾對她的看法。

Billie Eilish也明白她不能控制他人的思想，也無法改變他人對女性的刻板印象，她唯有先遵循自己信念，只要思想正確自然會找到同路人，難怪她是許多人的偶像。

我們也不用強調Billie Eilish是否新一代女性的模樣，因為我們人人都是獨立的個體，以不同形式存在，以不同形式影響着世界：「I think, therefore I am.」

▼▼▼同場加映：，韓國綜藝節目《年中現場》最近便公開了2020韓國演藝圈「房地產富豪」頭10位，張根碩、全智賢、權相佑等人都紛紛上榜，第1名更坐擁814億韓元（約港幣5.6億）房地產，到底他們有甚麼成功之道？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：Rain（鄭智薰）從小便想加入演藝圈，然而他徵選了12次都失敗，原因是像得太醜，還要求他整容，他沒有這樣做，最後遇上恩師JYP（朴軫永）才成功當上練習生，由伴舞做起。按圖即看Rain成長與出道（延伸閱讀）▼▼▼