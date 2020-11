Billie Eilish 屢遭抨擊身材吊帶造型被嘲大媽　罕有幽默反擊獲讚

Billie Eilish年僅18歲已成為炙手可熱的女歌手,成名早,伴隨的輿論也不少,連Justin Bieber也曾親口指不希望Billie Eilish會步他後塵,願意去保護她,沒想到Billie Eilish的身材再次成為焦點,但不同的是,Billie Eilish今次的回應取態有別以往,贏得部分網民的掌聲與支持,也成為女生生活中面對攻擊時的借鏡。

Billie Eilish年紀輕輕己成為炙手可熱的女歌手。(billieeilish@instagram)

18歲Billie Eilish身材被指似大媽:不希望別人批評身材

Billie Eilish雖然年紀少少,但她的思想從未被歲數去限制。

Billie Eilish的身材再次成為焦點;她被拍到穿了一件卡其色的吊帶與短棉褲,踢着拖鞋休閒出門,與平日穿Oversize穿搭的她非常不同,而且令她的豐滿上圍、粗手臂、大肚腩原形畢露,有網民更指18歲的她與中年婦女一樣:「In 10 months Billie Eilish has developed a mid-30s wine mom body.(10個月,Billie Eilish擁有了30+愛飲紅酒的媽媽身材。)」事件惹來大肆討論,有人認為Billie Eilish很可愛、做自己,也有人認為她需要減肥,又笑她平日穿寬鬆衣服就是為了遮掩這身形。

▼▼▼點圖看Billie Eilish屢受大眾抨擊身材,多次公開回應,從起初的恐懼,到現在態度明顯進化,最近的神回應更值得學習▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

其實Billie Eilish早已明白身為名人,個人的一切都會被放大,尤其是女生;她曾經接受澳洲版《Vogue》的訪問指:「我總是愛穿比本人還要大800倍的衣服,因為我不希望讓別人有機會批評我的身材」可見Billie也留意到作為女性公眾人物,容易令焦點模糊,她也對身材的評論非常反感。

Billie Eilish 不像一般的偶像行為正面。(billieeilish@instagram)

新歌《Therefore I Am》反擊:我思故我在

畏首畏尾向來不是Billie Eilish的作風,近日她發布了由自己執導的新歌MV《Therefore I Am》,MV中的Billie Eilish在商場遊蕩,第一句便唱出:「I’m not your friend or anything(我跟你不是朋友,更不屬於你)」直接回應那些給予負評的網民,她更闖進不同快餐店,隨手拿起食物便吃,好像告訴大家:不是你叫我減肥我便會跟着做。

▼▼▼點圖看Billie Eilish新歌《Therefore I Am》的MV,都在回應抨擊▼▼▼

「Therefore I Am」是來自17世紀法國數學家勒內·笛卡兒(René Descartes)的名句,提倡的理性思考,不要盲目相信別人的話,而需要自己不斷批判思考。

Billie Eilish 不希望人存有任何刻板印象。(billieeilish@instagram)

Billie Eilish出道至今,以奇怪、獨特的造型、曲風讓她火速竄紅,她不像以往明星的既定形象,她不乖巧、她不忌諱粗言穢語、她不像普通女生打扮Girly,她總是闊袍大袖、頭髮五顏六色,《Therefore I Am》也不例外,以幽默、叛逆去回應大眾對她的看法。

Billie Eilish也明白她不能控制他人的思想,也無法改變他人對女性的刻板印象,她唯有先遵循自己信念,只要思想正確自然會找到同路人,難怪她是許多人的偶像。

我們也不用強調Billie Eilish是否新一代女性的模樣,因為我們人人都是獨立的個體,以不同形式存在,以不同形式影響着世界:「I think, therefore I am.」

