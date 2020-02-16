18歲Billie Eilish爆紅　鏡頭背後男人：找到適合的鞋為何要換？

現時炙手可熱的女歌手非 Billie Eilish 莫屬，在剛過去的奧斯卡被邀請為表演嘉賓，在第62屆格林美獎（Annual Grammy Awards）上首次提名已奪得4項大獎，是名符其實的新人王。 Billie 的成功不只她一人的功勞，背後有一位非常重要的男人。

Billie Eilish是最強「新人王」，10分鐘內，她的Instagram可以增加9千追蹤者、MV 點擊率增加5萬次。（billieeilish@Instagram）

18歲 Billie Eilish 做自己：他們才會聽我的話

今年才18歲的Billie Eilish，是現時全球大熱的女歌手，她的爆紅名曲《Bad Guy》唱到街知行聞，更是格林美的「最佳年度歌曲」，Billie也打破美國天后 Taylor Swift 的記錄，以18歲之齡成為格林美史上最年輕的年度專輯得獎者，當年 Taylor 20歲。

Billie 以奇怪、獨特的造型、曲風讓她火速竄紅，她不像以往明星的既定形象，她不乖巧、她不忌粗言穢語、她不像普通女生打扮Girly，她總是闊袍大袖、頭髮五顏六色，如果跟古板的父母說「Billie Eilish 是我偶像」，定會被指「學壞」。

Billie 就是不愛從規蹈矩，她認為事情可能會因為她的「不同」，而引起社會注意，因而有些改變：「我喜歡被評論，不論那是好或壞，我只是想要被看見而已...管你喜歡還是不喜歡，反正你就是對我產生了想法。」就像 Billie 患有 「妥瑞症」，她面部會不時做出奇怪抽動表情也是因為病發，她從來不作解釋直到有人惡意模仿，她便道出真相，其後她發現她的例子，原來能引起大眾關心此病，而且幫助到患有同類型病症的粉絲度過「不平凡」人生，有誰能定義她是好還是壞？

我覺得我要向世人證明我比他們想像中重要，如果我坐在這，想告訴你一些事，你一定不會理我，我不能忍受...當我是可怕的，他們會聽我的說話。 Billie Eilish

Finneas O’Connella 是Billie Eilish 哥哥，也是製作人。（finneas@Instagram）

成功背後的男人：他像是一對合適的鞋子

Billie的「非主流」令她人氣急升，但單靠一人力量，Billie Eilish未必能擁有今天的成就；Billie 在奧斯卡頒獎禮表演時，鏡頭都是以她為主，直到最後鏡頭移到一位彈琴男子作結，過往總是說「成功的男人背後都有一個偉大的女人」，而 Billie 成功背後的男人就是他哥哥Finneas O’Connell。

Billie 與 Finneas 平時形影不離，但鎂光燈都集中於妹妹身上，現年22歲的 Finneas 是 Billie 的哥哥，同時是她的製作人，Billie 14歲第一首爆紅的《Ocean Eyes》，而至去年的專輯《When We All Fall Asleep,Where Do We Go？》，都是在Finneas 房間中製作出來。

Billie Eilish 從小與哥哥「糖黐豆」。（billieeilish@Instagram）

這是我哥哥，也是我最好的朋友。如果沒有他，我就什麼也不是，他是我的全世界，我願意百分之一百為他做任何事，任何、任何、任何事。 Billie Eilish

身於藝術世家的二人， Finneas 熱愛音樂，Billie 熱愛芭蕾舞，但 Billie 意外受傷無法再加跳舞，而轉為與哥哥合作音樂，怎料一首《Ocean Eyes》令音樂公司找上兄妹；就算擁有了資源，Billie 不願與其他知名製作人合作，堅持在睡房製作，她在訪問中形容哥哥：「如果你買到一對你超喜歡的鞋子，而且非常適合、款式很好；有人跟你說你能找到一對適合自己的鞋真好，但也可換個尺碼試試，雖然未必適合你，但對你會有好處」要不是哥哥的創作，她未必能擁有如今的成就，她離不開 Finneas，而 Finneas 也如是。Finneas 也曾擁有自己的EP，要到台上表現，但他沒有了 Billie ，他感覺非常緊張、不適應：「我跟 Billie 一起共事時真的太容易了，我只需要彈奏出貝斯很酷的聲音，在鋼琴上抓個調，並且跟超厲害的鼓手 Andrew 享受整個舞台即可。」多麼可愛的兄妹檔。

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（資料來源：《Paper》、《Billborad》、《TRL》、網易雲音樂）