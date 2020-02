18歲Billie Eilish爆紅　鏡頭背後男人：找到適合的鞋為何要換？

現時炙手可熱的女歌手非 Billie Eilish 莫屬,在剛過去的奧斯卡被邀請為表演嘉賓,在第62屆格林美獎(Annual Grammy Awards)上首次提名已奪得4項大獎,是名符其實的新人王。 Billie 的成功不只她一人的功勞,背後有一位非常重要的男人。

Billie Eilish是最強「新人王」,10分鐘內,她的Instagram可以增加9千追蹤者、MV 點擊率增加5萬次。(billieeilish@Instagram)

18歲 Billie Eilish 做自己:他們才會聽我的話

今年才18歲的Billie Eilish,是現時全球大熱的女歌手,她的爆紅名曲《Bad Guy》唱到街知行聞,更是格林美的「最佳年度歌曲」,Billie也打破美國天后 Taylor Swift 的記錄,以18歲之齡成為格林美史上最年輕的年度專輯得獎者,當年 Taylor 20歲。

Billie 以奇怪、獨特的造型、曲風讓她火速竄紅,她不像以往明星的既定形象,她不乖巧、她不忌粗言穢語、她不像普通女生打扮Girly,她總是闊袍大袖、頭髮五顏六色,如果跟古板的父母說「Billie Eilish 是我偶像」,定會被指「學壞」。

Billie 就是不愛從規蹈矩,她認為事情可能會因為她的「不同」,而引起社會注意,因而有些改變:「我喜歡被評論,不論那是好或壞,我只是想要被看見而已...管你喜歡還是不喜歡,反正你就是對我產生了想法。」就像 Billie 患有 「妥瑞症」,她面部會不時做出奇怪抽動表情也是因為病發,她從來不作解釋直到有人惡意模仿,她便道出真相,其後她發現她的例子,原來能引起大眾關心此病,而且幫助到患有同類型病症的粉絲度過「不平凡」人生,有誰能定義她是好還是壞?

我覺得我要向世人證明我比他們想像中重要,如果我坐在這,想告訴你一些事,你一定不會理我,我不能忍受...當我是可怕的,他們會聽我的說話。 Billie Eilish

Finneas O’Connella 是Billie Eilish 哥哥,也是製作人。(finneas@Instagram)

成功背後的男人:他像是一對合適的鞋子

Billie的「非主流」令她人氣急升,但單靠一人力量,Billie Eilish未必能擁有今天的成就;Billie 在奧斯卡頒獎禮表演時,鏡頭都是以她為主,直到最後鏡頭移到一位彈琴男子作結,過往總是說「成功的男人背後都有一個偉大的女人」,而 Billie 成功背後的男人就是他哥哥Finneas O’Connell。

Billie 與 Finneas 平時形影不離,但鎂光燈都集中於妹妹身上,現年22歲的 Finneas 是 Billie 的哥哥,同時是她的製作人,Billie 14歲第一首爆紅的《Ocean Eyes》,而至去年的專輯《When We All Fall Asleep,Where Do We Go?》,都是在Finneas 房間中製作出來。

Billie Eilish 從小與哥哥「糖黐豆」。(billieeilish@Instagram)

這是我哥哥,也是我最好的朋友。如果沒有他,我就什麼也不是,他是我的全世界,我願意百分之一百為他做任何事,任何、任何、任何事。 Billie Eilish

身於藝術世家的二人, Finneas 熱愛音樂,Billie 熱愛芭蕾舞,但 Billie 意外受傷無法再加跳舞,而轉為與哥哥合作音樂,怎料一首《Ocean Eyes》令音樂公司找上兄妹;就算擁有了資源,Billie 不願與其他知名製作人合作,堅持在睡房製作,她在訪問中形容哥哥:「如果你買到一對你超喜歡的鞋子,而且非常適合、款式很好;有人跟你說你能找到一對適合自己的鞋真好,但也可換個尺碼試試,雖然未必適合你,但對你會有好處」要不是哥哥的創作,她未必能擁有如今的成就,她離不開 Finneas,而 Finneas 也如是。Finneas 也曾擁有自己的EP,要到台上表現,但他沒有了 Billie ,他感覺非常緊張、不適應:「我跟 Billie 一起共事時真的太容易了,我只需要彈奏出貝斯很酷的聲音,在鋼琴上抓個調,並且跟超厲害的鼓手 Andrew 享受整個舞台即可。」多麼可愛的兄妹檔。

(資料來源:《Paper》、《Billborad》、《TRL》、網易雲音樂)