心理測驗｜拍拖就變控制狂愛纏身？　童話反派角色測「黏人指數」

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-07-02 08:00

心理測驗｜整天黏著另一半，想完全掌控對方的行蹤，在關係中患得患失…為甚麼一戀愛就化身成黏人精？「黏人指數」越高，未必等如你是天生控制狂，變得「纏身」可能因為在這段關係中缺乏安全感。

想整天黏著另一半、希望完全掌控對方的行蹤、在關係中患得患失…為甚麼一戀愛就化身成黏人精？（《大力女子都奉順》劇照）

人夾人緣，一段關係要走得長遠，雙方必先要互相暸解對方性格。若一個是獨立自主、渴望個人空間；一個是黏身愛控制、習慣依賴另一半，這樣的矛盾組合在戀愛時會各執己見，單單是「要不要見面」就足以引發大小爭吵，更遑論長久相處下能甜蜜恩愛。

英國心理學家John Bowlby提出的依附理論（Attachment Theory），只要在一段關係中缺乏安全感，抑或自我價值感低而搖擺不定，並陷入過度依賴，這種對伴侶的依戀就會藉由「纏身」及「控制」表達出來。

想了解自己或是另一半的「黏人指數」？以下心理測驗，童話故事裡的反派角色，你直覺點揀？

你最想成為童話故事裡哪位反派角色？ A《小紅帽》的大灰狼 B《睡公主》的巫婆 C《白雪公主》的繼母 D《灰姑娘》的姐姐

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戀愛路上，每個人性格不一，有的屬理智型，但遇上愛情就沖昏頭腦；有的擁抱理性主義，不愛浪漫；對理想男友的要求亦各有不同，被問及擇偶條件時，不少人回答「僅溝通得到」就好，但心底裡其實有特定要求，渴求完美對象，你又清楚嗎？

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