心理測驗｜貼圖不打字「活在自己世界」？傳訊息習慣揭真實的你

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-02 20:00

心理測驗｜人越大越覺得率性而為，會被視為幼稚任性。職場或情場，與人交際要懂觀形察色、圓滑世故的處世之道，無可避免要「包裝」，說話前修飾一番； 即使只是手機訊息，也要諗過度過，你多數是文字訊息？即使有人生日，也只會複製別人訊息再貼上？抑或會別出心裁出貼圖或加上表情符號？

世故圓滑常被視為是在職場的生存之道。（《我要準時下班》劇照）

不願被看穿，別人眼中的你，與真實的你或許差天共地；平日是朋友聚會中的氣氛搞手，天性樂觀，夜闌人靜獨處時，才能卸下面具，流露壓抑已久的負面情緒；平日在朋友間默不作聲，很少向別人坦露內心想法，內向不起眼，予人冷漠難接近的感覺，但其實心思細膩，一直默默以自己的方法觀察及關心身邊人。

身邊朋友對你的印象和感覺又是甚麼？從你的傳訊息習慣或許可以略知一二：

如果朋友群組內有人生日，你會如何傳訊息祝福對方？ A.文字訊息 B.語音訊息 C.貼圖或表情符號 D.複製其他人訊息再貼上

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