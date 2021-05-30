心理測驗｜ 芝士控是你人生知己？　選披薩口味測哪類朋友最啱你

知性女生
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心理測驗｜人生知己 ，得來不易，若能遇上知心閨密，人生肯定更多樂趣。際身而過的人，哪些只是萍水相逢？哪些可以成為你最好知己？韓國一個心理測驗，透過挑選披薩（Pizza）口味，便可測出最適合你的理想閨密。

原來披薩（Pizza）口味也會揭示你心目中的「理想閨密」？ (roxannetong@IG))

朋友類型心理測驗：樂天玩樂型朋友最能提升「自信心」？

常言道：「人生得一知己足矣。」長大後大家發現各人也有自己的交友之道，你以為自己與對方親近，是最好閨密，但對方原來只視你為普通朋友，有時更因利益而傷害彼此信任。

或許有時朋友不需要多，擁有一兩個知己便足夠，結交甚麼類型的朋友，才會為自己帶來正面的影響？韓國網站lass.co的友情心理測驗，從6種披薩口味當中選出最愛吃，便可測知最適合自己的朋友類型。

▼▼▼【按圖看心理測驗及測驗結果：愛義式辣肉腸的人，個性易鑽牛角尖，要減少消極一面，應該找什麼類型朋友？身邊有否芝士控，會是你最好朋友？▼▼▼

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