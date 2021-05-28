心理測驗｜選遊樂場設施看終生伴侶　愛玩這種機動遊戲會異地戀？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-28 22:00

愛情心理測驗｜單身時，我們總幻想未來伴侶會是怎樣；蜜運中，我們也會想著眼前那位能否走到最後。相愛容易相守難，相處要磨合，時機不能錯。一對對走過半生的愛侶，枕邊人未必是童年時憧憬的白馬王子，也不是轟烈愛過的某位，但一定是相處得舒服自在的那個，最適合自己的那個，最能共患難的那個。

陪伴自己走到最後的伴侶，一定要相處得舒服自在。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

如果用旅行比喻戀愛，每段戀情代表一趟旅程，有長有短，探索過後，你會找到那個地方只適合稍作停留，那個地方才是稱為 「家」的最終落腳點。有人渴望伴侶和自己一起搭建安穩的避風處，有人渴望四海為家，伴侶陪著自己四處冒險，有人追求一見鍾情的夢幻愛情，有人追求日久生情的穩定關係。你又是哪一種呢？以下主題樂園的遊樂設施心理測驗，揭示你終生伴侶的真面目。

假設你到主題樂園遊玩，離開前最後一個想玩的遊樂設施會是甚麼？ A.摩天輪 B.鬼屋 C.過山車 D.表演節目

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