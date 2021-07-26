東京奧運｜12位反差萌最強女運動員　舉重選手嬌小甜美、女藍俊俏

東京奧運｜運動競技場上總少不了外貌與實力俱備的女神級運動員，但別走漏了眼，不少看似平凡的女運動員，私底下她們略施脂粉，穿上運動服以外的裝束，原來反差萌強大，截然不同的甜美氣質，令人有意外驚喜。



東京奧運開幕後，不少女神級美貌的運動員成為焦點； 除了實力表現之外，運動員的外貌也成為話題； 三人女子籃球項目的中國國家隊成員包括楊舒予、萬濟圓、王麗麗及張芷婷，4人合照被指似「男子隊」，在網上引起熱議。

中國三人女子籃球隊合照一出，不少網民質疑她們的性別。（影片截圖）

然而，別以為有圖有真相，其實，身穿6號球衣的楊舒予，球場外的模樣，可能令你意想不到。

現年19歲的她，身高185cm的她，留着一頭清爽短髮，身材高佻，外形「俊俏」，其實迷倒不少女球迷； 而楊舒予原來曾經留長髮，看著她的舊照露出俏美鬼臉，也有甜美可愛一面。

▼▼▼點擊看185厘米高的中國女子籃球運動員楊舒予，原來曾留長髮且外形甜美，與早前流傳的相片，反差萌大！▼▼▼

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除了楊舒予，不少女運動員在運動場內外，氣質外形也有很大反差 ，例如在羽毛球混雙比賽躋身8強的港隊選手謝影雪，球場上一身狠勁，私底下是文青仙氣；中國隊空手道選手龔莉比賽時眼神凌厲，一點也不柔弱，私底下卻被指撞樣石原里美。

空手道龔莉撞樣石原里美 舉重選手嬌小可愛

表現力量的舉重項目，也美女輩出。中華台北選手方莞靈在女子49公斤級奪得第4名，有「舉重精靈」之稱的，嬌小可愛，一點也看不出是「力量型」。

▼▼▼日本空手道女將世界第一，運動場外的她，氣場截然不同，點擊看東京奧運女運動員，在運動場外的日常模樣▼▼▼

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