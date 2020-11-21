【美女運動員】日本花式溜冰選手本田真凜最近引起不少話題，曾在日本的「最美運動員」選舉中，本田真凜擊敗一向是美女運動員代表的前日本乒乓球運動員福原愛成為第一名，人氣很高。

本田真凜急中生智，讓人佩服。（IG@marin_honda）

美貌智慧並重擊敗福原愛成「最美運動員」

本田真凜現年19歲的，日本媒體《Goo》曾在近年做過一項「最美運動員」選舉，本田真凜擊敗一向是美女運動員代表的前日本乒乓球運動員福原愛成為第一名，人氣很高。

早本田真凜前出戰東京公開賽自由滑，卻不慎出現「播錯歌」的意外，本應播放《星聲夢裏人》（La La Land）的樂曲，最後卻因為她交錯CD，所以播出了Lady Gaga的《I’ll never love again》。本田真凜「頂硬上」即場發揮，在沒有太大錯誤下完成所有動作，獲得93.66分，排名第5，總成績則升至第7名，因而獲得東日本公開賽資格。

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Instagram上有86.2萬粉絲 就讀傳統名校

本田真凜除了在花式溜冰上有亮眼表現，外貌也甜美可人，現正就讀日本傳統名校明治大學，外貌、學識及才華兼備的她擁有不少粉絲，Instagram上有86.2萬個追蹤者，不少人都覺得本田真凜有出道成為明星的條件及潛質。本田真凜雖然未正式踏入演藝圈，但也曾經接過廣告代言，或許會如其他體壇前輩般，結束運動員生涯後才考慮加入娛樂圈。

本田真凜早前負傷上陣仍完成高難度的貝爾曼旋轉動作。（Biellmann spin）（影片截圖）

除了本田真凜，其實世界各地也有不少才華外貌兼備的美女運動員，其中香港更有花式溜冰運動員被稱為「翻版石原里美」？

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