30+女生將性商店變性愛課室　中年客沒高潮用性玩具「起死回生」?

Ana與Dorothy，前者在性商店工作，後者則是主理人。性愛，仿佛見不了光，時鐘酒店大多燈光昏暗，性玩具店門面總是遮遮掩掩，連陰道也要用「妹妹」、「下面」等代名詞。她們卻把性這個話題帶離陰暗處，光亮的店面，擺滿琳瑯滿目的情趣用品，舉辦關於性愉悅的工作坊；「性愛咁正，點解要避忌？」爽朗的Dorothy直言。



性商店店員Ana與主理人Dorothy。（黃寶瑩攝）

父母極保守 自慰感罪疚

Ana的工作除了招呼客人，亦會拍攝性玩具開箱片，大談用後感。在鏡頭前大膽談性，鏡頭後的她卻生於保守家庭，父母都以為她從事「客戶服務工作」，「他們是基督徒，同性戀都接受不了。」

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Ana小時候曾被父母發現在電腦有瀏覽AV的記錄，第一反應便是指責。對性的負面感覺植根心中，在家中公開談性是奢想，即使偷偷摸摸自慰也自覺如「做錯事」，Ana中學開始自慰，「一方面很享受，另一方面又感到罪疚。」

「乖乖女」對性改觀，轉捩點在大學時期，Ana修讀性別研究課程，開始意識到性是一件「可以拿出來講」的事，「紙上談兵」不夠，還要歸功於她的另一半。「男朋友對性愛的態度很正面。」有人纏綿過後，閉口不談，宛如發了場「春夢」。Ana男友卻常常將性愛「攤出來說」，討論大家在床上的喜好和感覺，更加讓她明白美滿的性生活要「傾出來」。

Ana曾覺得談性很羞恥。（黃寶瑩攝）

現在Ana任職性商店，除了向客人介紹產品，還會化身「輔導員」，聆聽客人在性事上的煩惱及提供建議。

店內不時會舉辦工作坊，變身「性教育課室」；她亦是性教育組織「糖不甩」的義工，平日在社交平台撰文分享正確性知識，在討論區上解答各式各樣性疑難，也會到中學舉辦性教育工作坊。



從對性愛有負面感覺，到漸漸改觀，再到公開談性，Ana曾預料會被人貼上「公廁」、「放蕩」等標籤，她卻沒有一絲猶豫，「如果連這些評論都怕，怎樣推廣Sex-positive？」

女校成長 對性從不忌諱

Dorothy對性的啟蒙，與Ana儼如兩個國度。

性於她而言從不是「禁果」，她憶起那段對性好奇的時期，仍會開懷大笑，自小在女校長大，談性從不是忌諱，「13、14歲與同學第一次入性玩具店。當時性商店櫃檯會擺一個裝滿安全套的桶，抽一個要數元。」她將這個過程說得如抽「Yes咭」般平常，沒有半點羞恥感。

Dorothy以往修讀女校，同性朋友間談起性毫不忌諱。（黃寶瑩攝）

談起那些年的性事，她滔滔不絕，「曾與伴侶到台灣旅行，到性商店買套在陰莖的滾珠指環，親熱之際，滾珠突然全都散落在地。」現在想起來覺得好笑，當時卻動魄驚心，「害怕滾珠會跌入陰道，努力尋找，最後卻還欠一粒，幸好現在安然無恙。」

那次經歷埋下種子，讓她意識性玩具最重要的是安全而非噱頭，成為開店後選貨的首要原則。Dorothy不忌諱談性，也懂得享受性愛，她明白有不少女性經歷結婚生子，卻仍對性愉悅毫無認知：

我們店內有不少中年女性客，她們可能初戀就是老公，大男人又不懂取悅伴侶，性玩具宛如她們在性事上的一條出路。

香蕉教「戴condom」 我們都曾經不解

Ana與Dorothy的成長背景，一個保守，一個開放，但兩人對性，同樣有過不解。香港性教育仍停留在用香蕉作道具教「戴condom」，性歡愉從不是課題之一。

Ana分享「以往曾試過陰道反覆感染，找不出源頭。了解更多資訊才發現是造愛後的清潔步驟沒有做足，例如性愛後要如廁。」她對性玩具也曾有過誤解，「我曾覺得性玩具一定是很多菌，按摩棒有機會撐鬆陰道。」

Dorothy與Ana都曾對性有過謬誤。（黃寶瑩攝）

報張上的風月版、收費電視的成人台，曾是Dorothy接觸性話題的途徑，她對性態度開放，卻不代表「性知識」豐富。「曾經單靠計算安全期作為避孕方法，以為這樣真的很『安全』。」當時「唔識驚」，之後閱讀性教育書籍，參加性教育工作坊，才明白安全期其實很「危險」，排卵受健康狀況、生活壓力、情緒等眾多因素影響，一不小心，就會意外懷孕。

按摩棒令性生活「起死回生」

性知識，可以從課堂或書本中學習，親密關係，則是與伴侶的修行，沒有捷徑。有些人將性玩具視為「靈丹妙藥」，妄想一個震動器或按摩棒就可令性生活「起死回生」。

Dorothy與Ana遇過不少男性到店為伴侶挑選情趣用品，但細問之下，卻絲毫不了解伴侶在床上的喜好或敏感帶，面對林林總總的產品也無從入手，亦有客人「空手而歸」，但「性玩具」或可成為他與伴侶第一次「談性」的契機。

性玩具不是靈丹妙藥，只可作輔助，不能依賴。（黃寶瑩攝）

情趣用品的確為性生活帶來不少樂趣，但依賴了，或出現惰性，不願花心思取悅伴侶，Dorothy坦言：

性玩具從來都只是輔助性愛，不會是主菜，而且沒有一個玩具可以走天涯，滿足所有人。

性愛之所以愉悅，有時無關技巧，而是在最親密的交流中，感受到彼此的濃情蜜意。

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