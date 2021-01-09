【60歲凍齡媽媽】隨着時代發展，年齡不再是女人的敵人，近年多了不少注重保養的「凍齡美魔女」，踏入花甲之年卻絲毫看不出真實年齡。內地網絡紅人周rich常常在小紅書分享生活點滴，而周rich上傳與60歲媽媽的合照後，更引起網民熱議，皮膚緊緻白皙、氣質溫婉的媽媽看起來至少年輕30歲，有網民直言分不清誰是媽媽，大讚媽媽可以出道做明星，更有人留言指以為周rich才是媽媽，讓她哭笑不得。

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女人35+要「有肉地」才顯年輕？

年輕女生總愛追求骨感身材，不少人都覺得瘦就是美，周rich媽媽卻反其道追求微胖身材，她覺得女人35歲後，身材要「有肉」才不會顯老，因此身高165cm的她，體重長年都維持在50公斤左右。而她也是個典型的雙魚座，有一顆少女心，愛吃蛋糕、朱古力，不會刻意「戒糖」，因為甜品可以為她帶來好心情。

周rich媽媽60歲了，仍有一顆少女心。（小紅書@周rich）

最後告誡：絕不能全職湊仔，否則衰老很快

而周rich媽媽另一個獨特的「保養秘訣」就是女人不要只顧「湊仔」，她覺得女性不應被家庭束縛，自己活得快樂，整個家庭才會融洽幸福。因此周rich出生後，她的媽媽並不如舊時代女性般辭掉工作，而是請保姆照顧子女，每天下班就花時間陪伴子女。周rich媽媽現已成為婆婆，她也不忘奉勸女兒不要「全職湊仔」，不然容貌會衰老得很快。

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