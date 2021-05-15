DAISO 10款人氣生活好物　第1位慳位日女生收納衣物手袋必備只$25

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-15 12:05

收納｜妥善收納，整理又多又亂的家居雜物，既要選擇慳位又多功能的收納品，也要懂得入手充滿生活智慧的小家品及工具，才事半功倍。除了IKEA宜家家居，及MUJI的收納及家品深受歡迎，對收納別有心得的日本女生也愛DAISO大創的平價收納及生活雜貨小物，令執屋「斷捨離」變得輕鬆。

整理家居既要選擇慳位又多功能的收納品，也要懂得入手充滿生活智慧的小家品及工具（Muji_global@IG）

DAISO的生活用品眾多，哪款是日本女生居家必備？早前，日本媒體BuzzFeed Japan就公布了最具人氣的10大收納及生活產品，前10位全部都由DAISO獨佔，在香港的Living Plaza也能購買到類似的產品，大部分都是$12！

在10款Daiso生活好物中，既有收納品，亦有多款生活小工具，許多都是設計簡約、慳位又實用，適合香港的蝸居。例如掛門式衣架，許多香港人的家中未必有露台，需要在室內晾衣服，掛門式衣架可供室內晾曬多件衣服，非常慳位，不晾衣服時，又可當衣物掛架。第1位更是日女生愛用的收納好物，可放衣物、手袋，慳位又靈活。

▼▼▼【按圖看】Daiso10大收納及生活好物，擠牙膏器1設計方便收納，另有1小物令濕紙巾更耐用？第1位是日女生衣櫃收納必備，只售約$25（330日元）。▼▼▼

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資料來源：BuzzFeed Japan

同場加映：【按圖看】日女生5招蝸居整理法，善用掛袋向上延伸空間，用盡死角位藏衣物？（延伸閱讀）▼▼▼

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