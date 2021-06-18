收納｜日本人妻「鞋子收納法」神奇空間　 $12好物令鞋櫃1層變2層

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-18 19:16

收納｜鞋子收納是不少女生的煩惱，尤其一家幾口，各成員都有多對不同類型的鞋子，形狀高低不同，要用盡空間妥善收納絕不容易。日本人妻NANAKO則在社交平台分享了幾個收納鞋子的心得，無論收納波鞋、高跟鞋、平底鞋都各有小技巧。

日本人妻NANAKO因分享獨特的收納技巧吸引2萬3千人追蹤她的Instagram。（nanako_original_living@Instagram）

NANAKO是一位日本人妻，一家三口，平時會在Instagram圖文並茂分享家中的擺設、小家品，以及一些收納技巧等，單是Instagram已吸納了2萬3千追蹤者，而且她曾被日本多家雜誌邀請受訪和報道，在眾多收納iger，為何她可以引人支持，看看她的收納方法你便知道。

NANAKO 會圖文並茂分享她的鞋子收納法，清晰易明。（nanako_original_living@Instagram）

不同鞋款要有不同收納法

相信許多人都面對同一個問題，家裡人數一般3人以上，每人都不止一對鞋履，保守估計都有20對鞋，何況一些男女生更是「鞋控」，而且收納鞋子一點也不易，怕它被壓壞，把它放到鞋盒，但又佔位置又不方面，這時便可以學習令NANAKO出名的鞋子收納法。

▼▼▼【按圖看】NANAKO的鞋子收納法，$12好物令鞋櫃空間倍增。▼▼▼

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NANAKO家中有3人一樣面對過多鞋子的問題，就算一個高鞋櫃都不足以放下他們的鞋子，為了有更多空間放鞋，她先是會整齊分區，每一位家庭成員各一區；對付布鞋、波鞋類，她便介紹讀者入手，雙層鞋托收納，把一對鞋上下擺放，不但不會壓壞鞋，更釋出了一半空間；另外，她在鞋櫃加入鐵通，並入手了「鞋架」，這樣便可以收納更多鞋子；還有女生最煩惱的高跟鞋，非常佔空間，NANAKO指只要輕輕的打側擺放已可騰出一倍空間，如果一些不是平常常穿的，可以用平時厚身一點透明的公文盒子收藏，可整齊收納外，更可以清晰看到鞋款，方便找鞋。

NANAKO常用收納好物：Ikea、無印良品

除了鞋子收納法，NANAKO家中其他地方都是一樣整齊，要做到如此，一定要靠不同的收納小工具，不如一同看看NANAKO還有甚麼收納，以及技巧分享。

▼▼▼【按圖看】圖文並茂解構全屋收納技巧▼▼▼

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