收納︱台灣整理師推介無印/宜家收納好物　$69分格貯物箱變出空間

【收納/無印/宜家】空間狹窄，收納成為「生存技能」，收納物品種類繁多，「中伏」難免，買了才發現用不上，反而家中又添多件無用雜物。台灣家居整理師推介實用收納好物，MUJI 及 IKEA 可入手，實惠好用，絕對不會後悔買錯。



收納技不如人？花心思執拾，但現實總比理想差得多？大有可能是收納方法出了錯。台灣新興「整聊師」職業，並設牌照制度，提供整理收納服務。台灣整聊師毓淳與怡靜在YouTube頻道「居家整聊室」分享收納好物推介及使用心得。

不少人嚮往日式家居的簡約風格。（IG@muji_global）

▼▼▼台灣「整聊師」愛用MUJI無印收納盒只需$22; IKEA推車蝸居必備？點擊看5款收納物推介▼▼▼

+ 13

顏色一致觀感整潔 增家居空間感

收納物品最重要是不浪費空間，台灣整聊師毓淳與怡靜指出，選用方角收納盒因其放到櫃內無縫隙，可充份利用空間，且用途廣泛，廚房、衣櫃、浴室都能用得上，收納及整理好不同類型物品，如護膚品或摺好的衣服褲子可用直立式放好，高度最好可令收納物品稍微露出，方便辨認。選購不同尺寸收納盒，建議選同一顏色，視覺上一致，觀感較為整潔。

購入收納物品時顏色一致，觀感會較整潔。（影片截圖）

另外，多層小推車也在推介名單，靈活度高，可隨意變動收納空間，不同層放不同類物品，可推到不同地方，最常見用途如收納零食、餐具或醬料，平日放廚房，想食零食便推到客廳，之後輕鬆可放回原位。

隔板設計助斷捨離

對於化妝品、小物的收納，台灣整聊師毓淳與怡靜則推介淺型收納盒，高度較矮適合放抽屜內。收納最首要是分類，利用尺寸大小不一的淺型收納盒區隔分類，取用時方便。購入新東西後，容易因應分類安排位置擺放，維持整潔度。

隔板設計收納盒，可將物品分門別類，看起來不雜亂。（影片截圖）

除了不同尺寸的淺型收納盒，有隔板收納盒也有助將物品分門別類，例如盒中可擺放相同類型物品如藥膏和藥物，電話線及充電器可一盒一類地擺放，中間隔板設計可再用作細分細碎物品，減低雜亂感，方便使用。

毓淳更坦言分格設計有助控制購物量：「隔板設計更容易填滿每一格，心理上會覺得物品夠用了，如果是大收納盒，你會覺得空空的，想買東西填滿它。」

【同場加映】女生天生愛購物，但令人懊惱的莫過於在愈買愈多的情況下，容易「塞爆」衣櫃。不過，只要掌握掛衫以及摺衫的小技巧，絕對可以令衣櫃滕出更多空間，衣物亦能擺放得整齊有理，更方便拿取。

▼▼▼台灣收納達人5步摺衫法增空間 牛仔褲靠一個小工具掛起超級慳位▼▼▼

+ 2

【同場加映】 家中空間不多，更要好好運用，日本不少收納達人就在IG中分享善用家居死角位的方法，部分皆運用12蚊店Daiso的收納用品，把衣櫃與家中「死角」用到盡。

▼▼▼【按圖看】收納達人推慳位10招 Daiso12元伸縮棍「死角位」秒變鞋櫃▼▼▼