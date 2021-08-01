台灣收納達人5步摺衫法增空間　牛仔褲靠一個小工具掛起超級慳位

【斷捨離／收納】女生天生愛購物，但令人懊惱的莫過於在愈買愈多的情況下，容易「塞爆」衣櫃。不過，只要掌握掛衫以及摺衫的小技巧，絕對可以令衣櫃滕出更多空間，衣物亦能擺放得整齊有理，更方便拿取。



衣物收納｜台灣舞蹈老師KIMIKO在YouTube Channel分享收納技巧，利用衣架掛起牛仔褲，不但更慳位，亦可避免摺痕出現。（KIMIKO@YouTube截圖）

衣櫃收納技巧 短褲、牛仔褲、套裝3類褲款掛法大不同

台灣舞蹈老師KIMIKO也是一個熱愛購物、買衫的女生，雖然有大量衣物，但卻是收納得井然有序。KIMIKO就在YouTube Channel影片中分享了她的收納技巧，包括短褲以及牛仔褲的擺放方法。比起摺壘方式，用S形掛鉤與衣架掛起更慳位，不過需利用一些特定技巧，如用S形掛鉤掛短褲時，將掛鉤掛於短褲側邊，而非背面的皮帶位，較不易變形；此外，她亦建議選擇帶有弧度的圓管狀衣架掛起，令牛仔褲對摺掛起有仍保留一定的厚度，避免出現摺痕。

▼▼▼【按圖看】短褲與牛仔褲的掛法；套裝的話，利用「衣架連接掛鉤」將更整齊方便？▼▼▼

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衣物收納｜KIMIKO擁有接近300條Leggings，平日利用4步摺法將Leggings摺成長方形收納於數個櫃桶之中。（KIMIKO@YouTube截圖）

2類衣物摺衫法 如何收納接近300條Leggings？

至於需要摺壘放於櫃桶的T-Shirt和Leggings，KIMIKO亦有一套特定的摺法。她提醒，摺T-Shirt前需先熨直至平滑工整，及後才不會出現皺摺痕跡，而擺入櫃桶時亦需注意將logo一面朝外，拿取時更是一目了然。

另外，因工作需要，KIMIKO擁有接近300條Leggings，雖然是分開數個櫃桶擺放，但每個櫃桶所放的Leggings亦有一定數量；KIMIKO利用4步摺法，對摺後分別將褲頭向內摺、褲腳往褲頭方向對摺，即可將Leggings摺成長方形，輕鬆用最慳位的方式收納於衣櫃中，值得參考。

▼▼▼【按圖看】KIMIKO的T-Shirt和Leggings獨特摺法，5步摺好T-Shirt不易有摺痕？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜家中空間不多，更要好好運用，日本不少收納達人就在IG中分享善用家居死角位的方法，部分皆運用12蚊店Daiso的收納用品，把衣櫃與家中「死角」用到盡。按圖看10招「善用角落」收納方法，飯檯下、水槽位都不放過？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜前無印良品產品設計部員工水谷妙子，擁有豐富的收納心得，應用家居不同角落，包括如何整理風筒、電髮器等電器，慳位之餘電線不打結。按圖看如何運用儲物盒收納電器、電線及廚房物品？慳位放風筒要靠S鉤？▼▼▼