MUJI｜無印秋冬降價最多平3成　精選35件必入手$88護膚油去黑頭

MUJI降價｜MUJI無印良品夏日減價之後，宣布2021年秋冬逾70種秋冬服飾及生活雜貨降價，最多便宜3成，個人護理用品、化妝品、家居布藝、清潔用品等降價後，《01女生》精選35件無印人氣產品值得入手。



香港MUJI無印良品降價 逾70種商品減$5-$100不等

香港無印良品（MUJI）宣佈下調逾70種秋冬服飾及生活雜貨的原價，調整幅度由2%至30%不等；無印每年都會因市場因素及商品價值從素材、減省工序及包裝考慮，調整商品價格，去年降價產品包括熱賣王的「女裝撥水加工有機棉便服鞋」、「揭蓋鎖扣儲物箱」等。

無印良品（MUJI）的可可巴油被日本女生稱為「最強護膚油」。（muji_hongkong＠instagram）

無印的護膚品和化妝品受歡迎，成分天然、簡單且價格實惠，美白精華百元可入手；是次降價名單中便有大量的個人護理用品與化妝品系列，包括日本女生最愛的護膚油「可可巴油」，向下調幅達$10，最便宜售$78，想一試可可巴油去黑頭效果不妨考慮。

▼▼▼按圖看：個人護理用品、化妝品的降價產品名單： 隱藏美容好物「可可巴油」之外，無印良品（MUJI）的敏感肌潔面系列與防曬妝前底霜也是高CP值的人氣產品▼▼▼

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無印的服飾質料舒適、觸感柔軟。（muji_hongkong＠instagram）

無印服飾設計並非走流行時尚，但質料舒適、觸感柔軟，經典設計「有機棉洗水牛津紡長袖裇衫」設計簡潔耐看，質感挺實，上班或休閒服穿搭也可，售價下調$45。

降價最大幅度是「有機棉彈性長褲」，$350減至$250，採用可縱橫伸展的彈性布料製成，走動或動作較大也輕鬆自在。

▼▼▼，按圖即看無印良品（MUJI）秋冬服飾的降價產品：秋冬服飾的降價幅度較大，內衣褲也非常划算▼▼▼

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