MUJI｜無印10款人氣美妝品　$98美白保濕精華2星期去粉刺痘印

MUJI無印良品除了生活用品，美妝品同樣受歡迎，深受亞洲女生喜愛，皆因其成分天然、簡單，而且價格實惠，美白精華也是百元能入手；日本美容網站LIPS按用戶評分定期更新「無印良品人氣美妝品」，入手前不妨參考日本女生的用家評價。



2021年MUJI無印良品有甚麼人氣美妝品？（muji.com.hk）

10款無印良品人氣美妝品 夏日必備好物哪款在港有售？

無印良品美妝、護膚系列產品超過千款，花多眼亂下，不知該何從入手，便可先參考日本美容網站LIPS的人氣排行。網站擁有約600萬名會員，單是關於無印美妝品的評價已逾2萬6千條，像是為人所知的溫和潔面啫喱、感肌爽膚水、可可巴油等人氣商品在2021年仍是大熱之選。

MUJI無印良品「防曬調色妝前底霜」。（lipscosme.com）

正值夏日，透薄妝容、美白護膚都較為首要，無印的「防曬調色妝前底霜」系列共5色，照顧不同肌膚問題的需要，像是黃色可修飾泛紅肌膚、色斑及雀斑肌膚，有啡色黑眼圈則可選用藍色，底霜有效修飾肌膚瑕疵，同時做到隔離紫外線與滋潤皮膚，過半數用家給予5分高評價，有日本用家更大讚猶如「自帶濾鏡」。

想妝容透薄、自然，先要做好底層，所謂「一白遮三醜」，美白功效最為主要，無印有支「敏感肌美白保濕精華」大獲好評，一般美白產品都較為刺激，不建議暗瘡肌使用，而無印美白保濕精華是少有適用於暗瘡肌及敏感肌。精華採用岩手縣釜石的天然水、維他命C衍生物可美白、去印外，更能預防雀斑斑點，用家指使用2星期後，粉刺痘印都明顯有改善。

▼▼▼4成日本用家給予MUJI無印良品「敏感肌美白保濕精華」5分高分，有指暗瘡肌也可用，按圖看看女生們評和功效▼▼▼

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▼▼▼想後續護膚更吸收？可以考慮使用無印導入精華液，只需$108，而且香港有售；按圖看日本美容網站LIPS的「MUJI無印良品人氣排行」▼▼▼

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