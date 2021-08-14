Uniqlo/無印10款人氣夏日單品　百搭背心減至$79　無印帽$3XX入手

Uniqlo / 無印｜夏日背心是女生必備百搭之選。日本女生在夏日仍可堅持Layering的穿搭，不是她們的耐熱能力比香港人高，而是「國民品牌」Uniqlo、MUJI無印良品都在夏日大推清涼防UV物料製的背心，讓女生在夏日仍然可打扮時尚。



Uniqlo附胸墊背心一向受日本女生歡迎。（uniqlo_with@instagram）

日本女生IG熱捧Uniqlo、無印夏日單品 精選10款必買

如何穿背心不露Bra帶，Uniqlo Bra-free設計的背心，便吸引一班日本愛穿搭的女生追捧。

Uniqlo有不同設計附胸墊背心，讓女生不用額外穿內衣，不怕露Bra帶，且可以有更多的穿搭，「棉質羅紋 V 領背心」在日本穿搭達人的IG曝光率高，是超級人氣的單單之一，不少女生更會「包色」，背心採用編織棉材質，內裡的AlRism物料清爽速乾、吸濕排汗，最適合夏天穿，單穿或配搭也容易。

▼▼▼【按圖看】Uniqlo有不同設計附胸墊背心，今年「棉質羅紋 V 領背心」受日本女生追捧，看看有哪些穿搭技巧▼▼▼

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Muji無印良品草織帽可防UV紫外線達90％以上。（hono418@instagram）

Uniqlo的背心之外，夏日配搭，日本女生都喜歡草織帽，MUJI無印良品的草織帽是熱捧單品之一，可防UV紫外線達90％以上，採用天然椰纖素材；內側附有布織帶供調整帽圍尺寸，令佩戴時更貼合；另附帶子，可把草織帽捲起後繫好再放入袋中，方便攜帶，實用、方便又百搭。

▼▼▼【按圖看】日本女生追捧MUJI無印良品草織帽，配上卡其色服裝溫文可愛，看看她們有哪些穿搭技巧▼▼▼

▼▼▼【按圖看】MUJI無印良品有不同夏日防UV紫外線帽，時尚又有方便攜帶的設計，看看有哪些款式▼▼▼

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同場加映：舒適飄逸的連身裙不挑身材又涼爽，成為女生遮肉「恩物」。風格簡約的Uniqlo推出質地舒適連身裙，當中不少以棉質製成，觸感輕盈順滑，穿上後涼爽又舒適。而且款式多樣，包括吊帶裙、A字型長裙、泡泡袖連身裙等。

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同場加映：除了連身裙之外，短褲、短裙也是女生夏日時尚穿搭的首選。Uniqlo、GU推出麻棉製成的短褲、短裙，質料通爽透氣，即使天氣侷促也不會感到悶熱，簡單易襯又價格實惠。

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