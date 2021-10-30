私密處保養3大重點　5款陰部清潔用品讓「妹妹」乾淨無異味不痕癢

雖然私密處專用沐浴用品不是必要的，但對自己的妹妹好一點、投資好用的私密處專用清潔用品也是一種「儀式感」的表現；說不定用了之後才發現多年來惱人的尷尬問題也從此迎刃而解了呢～



每個人洗澡習慣不同，有的人用肥皂從頭洗到腳、有的人會細分各個清潔用品使用部位。但如果你有習慣洗臉用專用洗面乳、洗頭髮還細分潤髮、護髮素，為什麼就對嬌嫩的私密部位隨意看待呢？

女生的「妹妹」好、身體就好、生活也會特別美滿；但如果抱著粗魯的方式對待它，臭、癢、痛就有可能讓你的生活很尷尬。因此妞編輯除了特別介紹私密處保養、清潔的方式以外，還會介紹特別適合妹妹使用的清潔用品，呵護嬌嫩柔弱的肌膚。

常有女生覺得自己下體很汙穢，畢竟所有的排泄都集中在那巴掌大的地方，加上每月一次的月經，讓女生常忍不住想用百潔布狠狠地洗刷、讓它變得「亮晶晶」。但事實上女生的私密處不應該過度清潔，因為裡面有很多粘膜、菌叢都能保護私密部位。

大家在清潔私密處的時候，只需要注意3個重點，以及配合溫和的私密處清潔產品簡單清潔便可。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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清潔私密處的3個重點

1. 洗澡清洗私密處時，只要稍微把陰唇翻開來洗就好，不需要特地用做陰道內灌洗，或是用清潔劑、手指伸入陰道內，以免更容易感染。如果真的擔心感染、異味過重，建議還是去看婦產科，請婦科醫生徹底清潔、治療。

2. 保持陰部舒適、清爽。少穿緊身的褲子，如果月經來也勤換衛生棉，避免陰部長時間處於悶熱潮濕的環境。

3. 選擇私密處清潔保養品時，盡量挑選中性、弱酸性的知名品牌私密處專用清潔用品，成分也盡量挑選天然、安全、無過多香精或防腐劑的產品。

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5款私處清潔產品推介

1. VIGILL婦潔私密沐浴露（日常潔淨）

婦潔是最熟為人知的私密處專用清潔品牌，也非常容易購買，像是各大藥房、超市都能取得，對新手而言是個非常好入門的大眾產品。而且還有特別的專利倒掛設計，只要將鉤狀瓶蓋蓋在瓶底，就能掛在廁所架子上，要用時稍微擠壓瓶身就能利用氣壓擠出沐浴露，也不必擔心產品放在地上受潮、細菌滋生！

2. 施巴護潔泡泡慕斯

德國施巴是皮膚保養的領導品牌，由皮膚科醫生海茲默爾所創立，因此在皮膚專業上十分受到大家信賴。施巴的私密處清潔有分3款：護潔露一般型、護潔泡泡慕斯、適合熟齡、更年期女性的加強型。

而妞編輯推薦的護潔泡泡慕斯pH3.8，內含蘆薈、洋甘菊萃取物、乳酸，幫助私密處肌膚生態平衡、加強保濕、舒緩乾癢，更添加了泛醇（B5）加強保濕，慕斯泡泡也能減緩跟皮膚的摩擦、好沖洗。是集合施巴私密處清潔一般型、加強型的高CP值產品。

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3. TS6潔淨慕斯

如果你很在乎私密處的清潔、保養，可以考慮TS6的私密處系列，因為它們針對不同的私密處需求研發出很多不同的功能，像是有嫩白、保濕，或是淨味，甚至男生也有專屬的清潔用品。

而TS6的潔淨慕斯比較偏向日常保養，帶有淡淡的櫻花香氣，讓每次洗澡都是一種儀式感～綿密的慕斯泡沫也無需稀釋，擠壓出泡沫後就可以直接清洗私密處、用清水沖乾淨就好。裡面還有添加茶樹精油、專利益菌精華跟蘆薈萃取，可以維持私密處的滋潤跟健康環境。據官網說明，6歲以上的小女生就可以使用囉～

4. SAUGELLA菁萃潔浴凝露（日用型）

雖然SAUGELLA針對私密處清潔推出了加強型、逆齡型、涼感型......但最經典的「日用型」還是熱銷不敗的商品。比起其他功能商品，日用型感覺更實用一些，產品富含天然乳酸及鼠尾草等植物萃取，天天使用也沒問題！而且天然草本的淡淡香味也很舒服，不會有濃烈香精的負擔。

5. Summer's Eve女性衛生清潔液（日常配方）

Summer's Eve也是市佔率極高的私密處清潔保養品牌，有原創植萃清潔配方pH4.5，接近私密處日常時的酸鹼值，小心維持私密處的健康環境；同時添加滋養嫩白的維他命E、防止肌膚乾燥、恢復潤澤的軟磷脂、保濕舒緩的、防止老化的木蘭花、香風花葉草等多樣植物萃取。不論一般肌、敏感肌都能天天安心使用～

跟洗面乳一樣，有些人可能肌膚比較敏感，長期都用一塊香皂、一罐沐浴乳洗全身，導致妹妹長期乾癢、有異味，這時候除了看醫生徹底根治問題，也可以考慮對自己的妹妹好一點，買一罐專用的私密處清潔用品，說不定長期令你煩惱的尷尬問題就從此化解囉～

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