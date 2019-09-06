【陰道炎】私處痕癢有異味？衣著、飲食習慣保護妹妹　對抗念珠菌

我的私密處好癢、有異味，是「陰道炎」中的「念珠菌感染」，可是我不敢說，怕別人覺得我很髒。嘿，其實根據統計，每 4 個女孩就有 3 個跟你一樣煩惱。讓我們開口談私密處問題，認識「念珠菌感染」與 疼愛私密處的 how to。

「陰道炎」 可能是導致你私密處不舒服的原因。尤其春夏季節是私密處發炎高峰，醫師指出，就診人數至少比平時增加 3 成。（VCG）

私密處搔癢、分泌物不正常、有異味、尿頻 / 尿痛，你遇過類似的困擾，卻害羞不敢講嗎？「陰道炎」 可能是導致你私密處不舒服的原因。尤其春夏季節是私密處發炎高峰，醫師指出，就診人數至少比平時增加 3 成。

根據統計，在美國，有 75% 女性在一生中至少得過一次陰道炎，相當於每四個女孩，就有三人為此去婦科門診報到。陰道炎中，又以「白色念珠菌（Yeast Infections）」感染最為常見，約有 30% 女性經常感染。但敢開口討論陰道炎的女孩們少之又少，往往會擔心被議論：「陰道炎是不是性病？」「一定是衛生習慣差才會發炎。」「猜她私生活很混亂吧！」

其實，陰道炎是女孩們的共通痛點，妳並不孤單，也不可恥。邀請妳與我們一起，健康、開放地認識私密處的大小事。我們開口談，什麼是「念珠菌感染」，又有哪些保養與預防的方法可以輕鬆開始？

念珠菌首先在陰道感染，但因為陰道神經較少，所以直到分泌物刺激會陰，才有感不適。（VCG）

念珠菌，你怎麼來敲門？

念珠菌首先在陰道感染，但因為陰道神經較少，所以直到分泌物刺激會陰，才有感不適。如果你有以下症狀，建議尋求專業醫師診斷是否為「念珠菌感染」。

１）會陰部奇癢難耐 ２）會陰部皮膚紅腫 ３）小便不舒服或陰道痛 ４）發生性行為時疼痛 ５）陰道分泌物呈豆渣狀 / 鬆軟白乾酪狀，且有魚腥味

念珠菌感染其中一成因與性生活有關，但也因此常被污名化，女孩們羞於讓人知道私密處問題。其實在正常人中，約 20 - 50% 可以在陰部發現念珠菌，因此可以說，它是屬於正常體表常見的菌株，只是在特定體質或狀態下，會發病成為感染。

▼▼念珠菌會找上門，還有一下可能原因（按圖放大）▼▼

在中醫角度，醫師吳明珠表示，黴菌性陰道炎與臟腑功能失調致使腎氣不足、肝火旺或濕熱等症狀、身體免疫力下降有關。而經期前後、熬夜晚睡、經期時性行為、吃太多生冷油炸食物都有可能導致體質濕熱虛弱，誘發黴菌性陰道炎。

愛自己，就要好好照顧私密處

由念珠菌成因可知，私密處發炎其實是給女孩們的身體警訊，讓我們有機會好好調整自己的體質、生活習慣、衛生環境、性生活等等。從五個面向，給女孩們簡單、輕鬆、即刻就可以開始自我管理私密處的方法：▼

私密處問題，不再是私密話題

私密處問題不單單與性生活或衛生習慣有關，我們的體質、生活模式都是其中影響的原因。

透過一次又一次開口談私密處問題，我們希望私密處話題不再讓女孩們不自在，反而因為討論，更提早地了解自己。當我們開口談身體，進而講究食、衣、住、行、育、樂，就能找到善待自己的方法。

從呵護私密處開始，你的身體值得被好好疼愛：）

【本文經授權轉載自「女人迷」，繼續閱讀原文：搔癢、異味、小便刺痛？3/4 女性感染過「念珠菌」，改善靠 4 關鍵】