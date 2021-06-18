性愛教室｜一文解答最熱門的5大問題　做愛很痛和陰道痙攣不一樣

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-06-18 19:30

有關愛愛這種害羞的事情，你心中也有百般疑問嗎？不曉得自己會「這樣」，是正常還是不正常？別人也會有類似的問題嗎？或是碰上一些小尷尬的生理反應時，又會害怕自己的表現低於平均值，其實大家的問題大同小異，現在就來看看性治療師公開最常被問的5個問題吧！

性治療師公開詢問度最高的5大性愛問題，如果有陰道痙攣和性冷感問題該怎樣治療？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

Q1：這樣算不算早洩？

在床上夠不夠持久，是個男女都想知道的問題，10個男性看診，有5個就是為了早洩而掛號，專家對於早洩的定義有所不同，有人說說1分鐘也有人說2分鐘，也有人用次數計算，不過許多研究指出，平均進入的時間是3-5分鐘內都是正常的，發現另一伴有此問題的你，勇敢去看診吧！他不孤單（微笑）

Q2：無性夫妻怎麼辦？

不能否認，兩人的感情能一直甜蜜下去，性生活是很重要的潤滑劑，如果你們的性生活已經降到一年不到5次，每次都像是履行義務還性致缺缺，想要解決這個問題，不妨尋求治療師的協助。

Q3：另一伴進不去？

男伴沒有特別大，但他就是進不來？其實不少女生會有這樣的困擾，只是不好意思說而已，過去還有串流平台追蹤一對夫妻，專門探討這個問題，在醫學上，它被稱作「陰道痙攣」，有研究指出，這情況較常發生在過去有過不愉快性經驗或是本身就比較容易緊張的女生身上，多數人在專業治療的協助下都能獲得改善。

相關文章：性愛教室｜纏綿時最怕乾！專家教你使用潤滑液 三大重點更易高潮（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

Q4：每次愛愛都很痛？

愛愛很痛和陰道痙攣是兩回事！陰道痙攣是根本進不去，愛愛很痛是可以完成行房，但就是過程中會很痛，有些人是因為天生體質比較不容易有分泌物產生，所以會是磨擦的疼痛，也有些人是一開始無異狀，但在產後、更年期卻出現外陰、內陰部的疼痛。

Q5：是不是性冷感？

多半較常出現在女性身上的「性冷感」，說真的，對伴侶來說，這也是一種冷暴力的表現，除了心理因素使你對於愛愛這件事情有所排斥外，也有可能是雌性激素分泌不足、卵巢機能衰退等生理問題導致，不過，根據門診的經驗，和另一伴溝通不良是最常見的原因。

相關文章：性愛教室｜做愛時疼痛的5大原因 許藍方教你對應改善方法（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

第一印象讓男人超沒feel！初次約會踩到這6地雷，保證好感度立刻降為零分

【本文獲「TVBS」授權轉載。】