Francfranc首次聯乘ANNA SUI限時減價：聖誕早鳥優惠 精選好物8折

Francfranc｜日本雜貨品牌Francfranc以優雅與可愛並重的家品與傢俬俘虜不少顧客，近來與ANNA SUI合作推出「ANNA SUI HOME Francfranc」系列，推出家具、飾品與拖鞋等等，華麗又實用，自用或當作聖誕禮物，也十分適合。Francfranc同時推出多項限時優惠，《01女生》為大家精選減價好物，大家千萬不要錯過。



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Francfranc限時減價：聖誕早鳥優惠 精選好物8折

除了與ANNA SUI推出一系列家品外，Francfranc也同時推出不同的減價，精選熱賣貨品由即日起在網上訂購，可享8折優惠，售完即止，當中不乏一向大受歡迎的餐具系列，一套8件裝（2人用）餐具只需$96；3件裝糖果色碗碟也只售$120。

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另外，Francfranc每年聖誕節都會推出多款飾物，大大小小，適合不同家居需要。現在Francfranc就推出聖誕早鳥85折優惠，聖誕樹連裝飾套裝，由時日起至10月26日止，可享85折優惠，低至$408。聖誕套裝包括聖誕樹、燈泡、樹頂星星、精緻掛飾及樹裙毯子；而「主角」聖誕樹則設有60cm和150cm高度，分別有經典綠色和粉紅色供選擇，門市或網站預購也可享優惠。

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