減肥｜中醫師教簡易瘦身養顏蔬菜湯　一煲到底代替晚餐2周見效？

減肥｜時下流行「斷食」減肥，拉長空腹時間，減少用餐次數，甚至不吃晚餐，而達至減少熱量吸收。不過，要捱肚餓的減肥方法從來都不持久，比起完全禁食晚餐的激烈減肥方法，有台灣中醫師就推薦以減脂蔬菜湯代替晚餐，每晚飲用就可以達至瘦身效果，更有活血養顏功效；而營養師就提醒，有兩類人不宜飲用。



減肥｜林依晨也是明星界知名的養生王，也常常喝湯。（林依晨@微博）

一煲到底蔬菜湯代替晚餐 2周瘦7公斤？加入「這種」食物添飽足感

準備減肥食物，大多「勞民傷財」，缺一點恆心毅力也不行。台灣中醫師「77老大」近日就分享由他「研發」的減脂蔬菜湯，簡單方便，一煲到底，更可一次過把1星期晚餐準備妥當。他分享，把洋蔥、紅、白蘿蔔、芹菜、豆腐、番茄等蔬菜，以及丹蔘、生薑等加水煮滾即可，每晚飲用代替晚餐，減少熱量吸收。而且，丹蔘興生薑等材料活血養顏，不怕菜湯過於寒涼；而豆腐與雞蛋也含豐富蛋白質，配合運動，指2星期便可減去約7公斤。

▼▼▼簡易瘦身養顏蔬菜湯 加入一種食物添飽足感▼▼▼

+ 1

「家營營養中心」營養師謝施敏就提醒，蔬菜湯最主要為提供膳食纖維，要有減肥效果，另外兩餐需配合均衡飲食，注意脂肪攝取量。另外，營養師謝施敏也不建議有血糖或糖尿問題的人以蔬菜湯取代晚餐，只因蔬菜湯不能提供碳水化合物，會影響血糖穩定。另外，她也提醒，若蔬菜湯分為7日飲用，蛋白質的攝取則不足夠，所以要在早、午兩餐多加留意營養與蛋白質的攝取。

▼▼▼同場加映：減肥｜綠茶結合4大配方消腫減肚腩 中醫推介綠茶加洛神瘦腰減腹▼▼▼

+ 4

▼▼▼同場加映：點擊看Coffee林芊妤5個變美生活小習慣 每天飲暖水、食菜就是無痛變美秘訣？▼▼▼

+ 6

▼▼▼同場加映：減肥｜5個「懶人減糖法則」澱粉少吃3成 選低升糖水果免致肥陷阱|點擊看「懶人減糖法」挑戰：水果也會致肥必選低升糖水果 漱口可戒口癮？▼▼▼

+ 6

▼▼▼同場加映：減肥｜陳倩揚茶餐廳吃不胖3大貼士 茶記/壽司/炸雞卡路里逐一睇｜點擊看陳倩揚「茶餐廳減肥貼士」▼▼▼

+ 2

▼▼▼「7號餐減肥法」10日只吃糙米飯 營養師：不捱餓減磅呢類人不宜｜點擊看「7號餐減肥法」餐單：10日只吃糙米飯▼▼▼

+ 8

▼▼▼同場加映：梁麗翹懶人生酮法不捱餓減15磅 懶運動必做1招自動愛上行多步｜點擊看梁麗翹「懶人運動法」的3大貼士▼▼▼