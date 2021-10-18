賭命夫妻︱人夫沉船PTGF反駁思想出軌　專家：男人其實分唔開？

賭命夫妻︱ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》於上周開播，由火火和陳嘉倩主持，邀請5對「問題」夫妻玩遊戲贏取獎金，內容大膽，挑戰對方底線。節目找來「PTGF」與「PTBF」來引誘人妻人夫，人妻大多守規距，相反人夫就表示「沉船」，更在親密接觸時有反應，當場被老婆怒摑，到底思想與肉體出軌是否真有分別？男生又是不是能分清？



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反駁「思想出軌」 是「浪子回頭金不換」？男人根本分不清？

《賭命夫妻》內容大膽，不斷挑戰夫妻二人的底線，當中更以PTGF「引誘」人夫，惹來觀眾不滿，認為節目是在鼓吹出軌，更指「玩出火」，要是節目中的夫妻真的離婚，那節目組便難遲其咎。28歲的Benson便是其中一位人夫，與老婆Ruby拍拖多年，結婚數月，但他直認對口罩小姐Mangie有好感，動了真感情，不但大玩曖昧，指Mangie與他前度的氣質相似，更反駁他只是「思想出軌」，不能控制，更指自己沒有行動，就沒有做錯，更說：「我沒事需要懺悔。」惹來觀眾反感。

賭命夫妻︱28歲的Benson便是其中一位人夫，與老婆Ruby拍拖多年，結婚數月，但他直認對口罩小姐Mangie有好感，動了真感情。（rubycchm＠IG）

不過，節目中扮演PTBF的193郭嘉駿就指，思想與肉體出軌，沒有分別，投放了感情就會希望有更親密接觸；而即使是肉體出軌，當中也會滲透了喜歡，大多男人以為能夠分清，其實根本不能。而《今日心理學》與《The Truth About Cheating》都有解構男性出軌原因，當中就包括男人會高估自己的自制能力，以為緊密接觸中不會產生真感情；更有趣的是，男人身邊的朋友出軌，也會令他們以為出軌是合情合理的行為，因而更易不忠。專家更指出，出軌最大原因，竟不是為了性愛？

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