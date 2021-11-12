下午茶｜Hotel Icon聯乘GODIVA　3層架換上黑膠唱盤：打卡一流

【下午茶優惠／Hotel Icon／GODIVA】Hotel Icon憑着資深糕餅行政總廚何偉誠（Danny）師傅製作的甜品，成為城中數一數二受歡迎的酒店下午茶地點；來到年尾，Hotel Icon的GREEN餐廳與比利時朱古力品牌GODIVA合作，推出全新的「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶，《01女生》編輯帶大家率先預覽。



【下午茶優惠／Hotel Icon／GODIVA】Hotel Icon GREEN餐廳與GODIVA合作推出下午茶。（Hotel Icon）

全新下午茶 Hotel Icon X GODIVA 黑膠唱盤轉盤打卡一流

Hotel Icon的GREEN餐廳裝潢以城市中的綠州為主題，垂直花園植物牆塑造恬靜舒適的氛圍，令客人置身大自然的感覺，無論是與姊姊談心，還是家庭聚會也非常適合。

是次GREEN與GODIVA合作，經典3層下午茶架，換上黑膠唱盤造型，加上黑金設計，上枱型格又有氣勢，而且轉盤是真實可以轉動，打卡一流。

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6款朱古力甜品各有特色 朱古力控必愛

許多下午茶都令人覺得物非所值，但「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶由行政總廚何偉誠師傅（Danny）主理，身為甜品高手的他，果真沒令人失望。鹹點不過不失，當中朱古力脆皮鴨肝慕絲伴黑魚子最令人難忘，從沒想過鴨肝可以配搭朱古力脆皮，口感與香氣剛剛好。

與GODIVA合作，甜品當然是主角，6款朱古力甜品各有特色，定可滿足一班朱古力愛好者，而碎榛果朱古力是筆者最愛，多重口感，朱古力滑溜、濃郁。

【下午茶優惠／Hotel Icon／GODIVA】女生也可以找個打卡位。（林珈希攝）

編輯打卡貼士：中庭圓枱與靠落地大玻璃位置最好

另外，下午茶包括兩小時任食GODIVA士多啤梨朱古力及朱古力軟雪糕，現場有大廚即場炮製，大飽口福；一般下午茶都推介飲熱茶，但正值朱古力主題，加上寒意，絕對推介GODIVA熱朱古力，配合花朵造型的棉花糖，令整杯朱古力昇華，又是打卡位之一；如果女生想好好打卡，餐廳的中庭圓枱與靠落地大玻璃的位置也是不錯的選擇，採光好，座位寬敞。

「GODIVA 甜蜜獻禮」下午茶



日期：11月15日起 （需提前一天訂座）

首輪時間：下午2時45分至4時45分

次輪時間: 下午4時45分至6時45分

價錢：星期一至五 - $408／位 ; $748／2位；星期六、日及公眾假期 - $438／位 ; $788／2位（另收加一服務費；凡於星期六、日及公眾假期惠顧的賓客更會額外贈法國氣泡酒乙杯）

電話：3400 1300

地點：尖沙咀科學館道17號



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