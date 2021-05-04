下午茶2021｜5間美妝品牌聯乘下午茶　 $300法日甜品打卡送護膚品

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-05 15:09

下午茶優惠｜沒有旅行的日子，留港找尋好去處，女生們少不了與閨密好友，選個有情調地點嘆下午茶，享受美食又可打卡； 《01女生》精選5個美妝品牌聯乘推出下午茶優惠，5-6月期間限定，一嘗多款甜品美食，又有名牌美妝產品贈送，怎可錯過？

陳凱琳曾在Madame Fu嘆下午茶。（ghlchan＠instagram）

下午茶的食物質素、環境是一大環節，若還有名牌美妝品贈送，簡直是「what a day」。

嘆下午茶送美妝 粉紅復古餐廳最吸引

多個美妝品牌與酒店、高級餐廳聯乘推出下午茶，包括以粉紅復古裝潢見稱的特色中菜廳Madame Fu，向來是女生下午茶及打卡熱點，藝人如陳凱琳、楊慧敏等也曾到訪打卡；Madame Fu與天然美容品牌L’OCCITANE合作，顧客享用法式下午茶，並可獲價值$702修護套裝；另外，其他美妝品牌聯乘的下午茶，亦各自有面膜、精華或美肌飲料等送予顧客。

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