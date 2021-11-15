謝嘉怡懶理「最胖港姐」抨擊　盤點6位肉地港姐：美的定義不止1種

上屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）絕對是「非典型港姐」，當選後亦不時在社交平台以素顏示人，直率性格討人喜歡。然而，身材微胖的她被指是「最胖港姐」，但她懶理攻擊，最近更在小紅書拍片談身材焦慮（Body Shaming），她坦言自己上鏡後身材不算纖瘦，但其實自己BMI指數（身高體重質量指數）是健康水平，所以她懶理負評，只要自己開心就可。



謝嘉怡坦言每個人都不應將自己一套強加在別人身上，甚至攻擊別人的身材，「我不是來取悅所有人的，只要我自己開心就行了，我對自己的形象滿意，我有信心，這才是最重要的。」她覺得美的定義不止一種，「微胖也可以做香港小姐」，散播正能量。除了謝嘉怡，以往亦有身材微胖的港姐，雖然身型不是「主流」，但她們仍然散發自信美。

謝嘉怡是肉地美女。(IG@lisamarie_tse)

張嘉兒



張嘉兒當選2007年港姐冠軍後，一直要面對大眾負評。包包面的她甚至被網民嘲諷為「豬扒港姐」，如今受訪再憶起過去備受批評的日子，她依然會落淚。當時她自信盡失，直至後來調適心態，着眼於自己擁有的一切，如完滿的婚姻家庭、健康、學業，所以不再埋怨。張嘉兒誕下2個女兒後，修身有成，當年參選體重達120磅，現在已經減去十多磅，不算網民都大讚她比以往漂亮，她則歸功於「開心就會靚」。

張嘉兒近年修身有成。（IG@misskayicheung）

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