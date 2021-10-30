李英愛差20年老少配　富商丈夫支持事業做湊仔公：婚姻是我的力量

李英愛2009年與富商鄭浩英結婚，成為人妻後一直都是「半息影」，暌違大銀幕已久，但她的作品一直讓人期待，由李英愛主演的韓劇《具景伊》10月30日於Netflix上映，她在劇中飾演沉迷遊戲及喝酒的偵探，亂髮、邋遢造型顛覆她一貫高貴端莊的形象，相信粉絲可在新劇中看到她的破格演出。



李英愛在新劇中有破格演出。（《具景伊》劇照）

李英愛結婚誕下龍鳳胎後雖然「減產」不少，但從未放棄演藝工作，除了一直拍攝廣告代言外，2017年拍攝劇集《師任堂》，2019年拍攝電影《復仇母親》。

她受訪時曾感激丈夫支持自己婚後繼續發展事業，不會因為富商身份就對她說「我養你就好」，更會放下身段以實際行動支持她，「我接拍劇集或電影後，他都會和我一起討論劇本，我工作時，都是他在照顧孩子，他更會替工作人員買飯。」李英愛出差工作時，傳媒亦拍到丈夫特地到機場送機，十分恩愛。

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事業型變幸福人妻：婚姻是我的力量

李英愛2003年憑劇集《大長今》紅遍亞洲，2005年的電影《親切的金子》亦讓人留下深刻印象，此後，她一直都是事業型，專注於拍攝戲劇作品。「以前我的世界只有戲劇。」對於婚姻，她從未感到恐懼，但在20多歲時也曾為此煩惱，到底事業與愛情是否不能兼得？李英愛取決於對象，「只要找到合適及支持自己的另一半，婚姻反而能夠成為我的力量。」

李英愛婚後繼續演藝事業，更創立自家護膚品牌。（IG@lyanature_official）

丈夫對李英愛的愛，不是用物質堆砌，但支持與陪伴更珍貴。而他也明白李英愛從不是個貪慕虛榮的女人，他曾經如此形容自己的妻子，「她是一個優點很多的人，完全沒有明星架子，而且非常儉樸，她（婚前）住在首爾江北的普通公寓里，也不喜歡名牌，不久前她還開着韓國產的二手車。」

李英愛私底下生活簡單。（IG@lyanature_official）

李英愛秘密結婚返韓時，她如此形容丈夫：「他是值得信任，很誠實的人，我對他有超越愛情的深厚情感。」兩人年齡雖相差20年，但價值觀相近，同樣嚮往簡樸生活方式，每次李英愛私底下通常都愛穿樸素服飾，偶爾更被拍到在街市買餸。兩人雖沒有在社交平台高調放閃，但每次被媒體拍到都是牽手，臉上掛着幸福笑容，她也曾公開表達對丈夫的愛意，甜蜜地稱與丈夫「來生也要再相遇。」