宋智孝低炒素顏0死角　盤點5大韓國美魔女：44歲金喜善卸妝更年輕

40歲宋智孝在《Running Man》裏常以淡妝或素顏示人，雖然偶爾會顯露疲態，但保養得宜的她皮膚白滑飽滿如少女。近日她在Instagram上傳素顏自拍照，在「低炒」的死亡角度下，宋智孝仍是零死角女神，絕對讓人驚艷。



宋智孝是少數淡妝濃妝都相襯的女星，她在電影戲劇中不時以濃妝艷抹示人，如早前在Netflix劇集《來魔女食堂吧》中的造型便是黑衣、煙燻妝，散發高貴冷艷的味道。平日宋智孝以淡妝或素顏為主，又會散發清純感覺。

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其實除了宋智孝外，韓國亦有不少女星保養有一手，以下4個40+韓國凍齡女星，不施脂粉依然「狀態大勇」，完全看不出歲月痕跡。

李英愛（50歲）



說起美魔女，自然會想起李英愛，她在新劇《具伊景》中飾演愛打機的宅女，演出破格讓人耳目一新，而她的凍齡模樣也十分驚艷，絲毫看不出她已經50歲。她近年減少演藝圈工作，除了專注家庭外，亦創立自家護膚品牌。她不時在IG上傳素顏照，雖然臉上無可避免地有點細紋，但皮膚狀況極好，無瑕之餘更帶光澤。

崔智友（46歲）



韓劇天后崔智友自2018年結婚並且高齡誕下女兒後，便一直專注家庭及調養身體，不久前宣布復出，接拍「Kakao TV」原創電視劇《毛骨悚然》，讓粉絲期待。雖然崔智友減少幕前工作，但她仍在年初開設IG與粉絲分享生活照及互動，她不時上傳「老公視角」的素顏照，佩戴大圓框眼鏡的她少女味十足，完全不像一女之母。

金喜善（44歲）



有「韓國第一美女」之稱的金喜善不久前在劇集《Alice》中扮演大學生，毫無違和感，出道28年的她，美貌身材依然不變，完全是「不老女神」。而她卸妝後的「真面目」也是零走樣，看起來比化妝後更年輕。

河智苑（43歲）



43歲的河智苑出道超過20年，拍攝過人氣韓劇《秘密花園》與《奇皇后》，保養有道的她被稱為「最強童顏女星」，與出道初期的樣子相比毫無變化。她曾在IG上素顏拍片分享防疫心得，皮膚緊緻白滑，與化妝後的樣子毫無差別。

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