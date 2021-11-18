Disney+｜魔法奇緣2原班人馬演出　47歲Amy Adams成最老公主?

2007年上映的迪士尼電影《魔法奇緣》（Enchanted），講述童話故事中的Giselle公主意外穿越到現代紐約的故事，題材新穎，當年大受觀眾歡迎，票房告捷，開拍續集的呼聲很高。影迷暌違14年的續集終於「有眉目」，《魔法奇緣2》（Disenchanted）2022年將在Disney+平台上映，更由原班人馬演出，相信不少粉絲都萬分期待。



《魔法奇緣》中的Giselle公主（Amy Adams飾）因被惡毒皇后所害，意外來到現代紐約，與律師Robert Philip相遇相愛。天真爛漫的公主跌入「凡間」，難免會「水土不服」，自然笑料百出，雖然遭遇不少挫折，她最後亦能與Robert擁有「Happily ever after」的幸福結局，與繼女一家三口留在紐約過美滿生活。

Disney+｜14年前的人氣電影《魔法奇緣》續集即將上映。（《魔法奇緣》劇照）

公主不再相信「永遠幸福快樂」

童話中的愛情故事總是「完美無瑕」，現實中的婚姻卻往往不如理想，《魔法奇緣2》的背景設定在Giselle公主與Robert結婚10年後，Giselle經歷過「現實」的洗禮，不再如活在童話般相信婚姻必定會「永遠幸福快樂」。

Disney+｜47歲Amy Adams成為迪士尼最老公主。（《魔法奇緣》劇照）

而有位女性反派亦蠢蠢欲動，希望破壞Giselle與丈夫的婚姻。續集再次「貼地」演繹童話，公主亦要面對婚姻裏的「柴米油鹽」，相信會引起不少觀眾共鳴。

47歲做公主零違和？

《魔法奇緣》續集繼續由Amy Adams飾演Giselle公主，47歲的她樣貌身材凍齡，相信穿起公主裙亦毫無違和。而且她曾6度入圍奧斯卡金像獎，演技精湛屢獲認同，有實力的她出演公主相信也不會讓觀眾感到尷尬。