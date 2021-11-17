梅艷芳｜梅愛芳星途不順卻遇真愛半年閃婚　患病時丈夫每晚照顧

電影《梅艷芳》票房告捷，粉絲影迷都進場回顧梅姐傳奇一生，梅艷芳事業碰上恩師劉培基，如日中天，情路卻碰上近藤真彥，留下遺憾。梅姐一路走來起伏跌宕，幸而身邊一直有親姊梅愛芳支持鼓勵，電影亦有刻畫這段鮮為人知的姊妹情，真摯動人。



電影刻畫梅艷芳與梅愛芳的姐妹情，真摯動人。（《梅艷芳》劇照）

用「同甘共苦」形容梅艷芳與梅愛芳的關係，貼切不過，兩姊妹自小便到處賣唱賺錢養家，失去與同輩交際的機會，兩人以彼此為伴，同住一間房。梅姐受訪時坦言姊姊性格怕事，自己則較大膽，從小都是她保護梅愛芳居多。不過梅艷芳能成為一代經典，也全靠梅愛芳推她一把，梅姐曾說因「怕瘀」不敢參加新秀，姊姊就替她報名參加，梅愛芳在半準決賽被淘汰，梅姐最後以一曲〈風的季節〉奪冠，因而爆紅。

梅艷芳與梅愛芳相依為命，自小到處登台演出。（影片截圖）

兩姊妹不論身型、聲線都有幾分相似，事業發展卻差天共地，梅艷芳形象鮮明，歌曲風格亦前衛，很快就在演藝圈闖出一片天；梅愛芳唱功不差，也曾推出同名專輯《梅愛芳》，星途卻一直平平。看着紅透半邊天的妹妹，她沒有半點不甘，反而由衷地支持祝福，梅艷芳亦不時邀請梅愛芳同台合唱。

拍拖半年閃婚：結婚是人生必經

梅姐情路不如星途暢通，一生經歷多段感情，全都無疾而終，最後她選擇嫁給舞台。比起性格剛烈的梅姐，梅愛芳則較為「小女人」，恬靜溫柔，而她在感情上亦比妹妹幸運，1991年與商人潘立德結婚，雖然只是拍拖半年，但兩人感情深厚，已經認定了對方。梅愛芳婚前受訪時曾言，「結婚是人生必經之路，希望婚後盡快為人母。」

梅愛芳1991年結婚，當初的婚禮十分盛大，星光熠熠。（影片截圖）

梅愛芳1991年舉行盛大婚禮，平日總是身穿華服的梅姐，特意穿上「不搶鏡」的低調白裙，作為伴娘陪伴出嫁，足見兩姊妹的無形默契。

梅艷芳陪伴姐姐梅愛芳出嫁。（IG@fish331）

梅愛芳婚後誕下2子，一家四口幸福美滿。美好的時光總是不夠，梅愛芳1999年患上子宮頸癌，溫婉的她意志堅強，為了兩個兒子捱過手術、化療的痛苦，梅姐形容姊姊在抗癌路上是「鬥士」。

而梅愛芳丈夫潘立德亦不離棄，每晚都在病床前照顧，愛妻情切的他許諾，「無論去到那裏，我們都要在一起。」梅愛芳患病1年後離世，梅姐開設記者會交代，她指姊姊的骨灰會交由姊夫保管，如果對方離開香港，也會帶着「姊姊」一起離開。