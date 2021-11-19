Staycation優惠｜Cordis閨蜜套餐：包自助早餐　免費佈置兼送蛋糕

Staycation｜疫情所限，沒得外遊，可聚會的地方又不多，許多女生選擇到酒店Staycation，與朋友姊妹渡過生日，甚至是聖誕除夕狂歡；香港康得思酒店（Cordis）近月便推出了閨蜜住宿計劃送GLYCEL療程，適用於3-4位客人入住，《01女生》記者帶大家體驗一下，CP值到底如何。



Staycation｜香港康得思酒店（Cordis）推出「BFF閨蜜時刻」到12月31日。（黃寶瑩攝）

Cordis「BFF閨蜜時刻」送GLYCEL療程 免費佈置、送蛋糕適合懶人閨蜜

香港康得思酒店（Cordis）推出供3-4位客人入住的「BFF閨蜜時刻」，正合女生心意，單數的姊妹組合不用額外打電話問酒店可否加床，又不用禮讓自助餐名額；入住閨蜜Staycation的每位客人可免費獲贈GLYCEL高效水盈亮白套裝1份，當中包括$1,900鑽白煥肌重生療程換領信、1份泉效水盈潤肌套裝和1張$200折扣優惠卡，享受完Staycation便可以與姊妹一同去做Facial，相當寫意。

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許多人選擇Staycation是為了慶祝生日、節日，住宿計劃免費包氣球佈置、士多啤梨蛋糕及氣泡酒，一站式服務，住客無需自備裝飾，由酒店職員佈置，想給驚喜又怕被發現，這是一個不錯的提案，更適合懶惰又或臨急抱佛腳的朋友。

康得思酒店（Cordis）主打城市景。（黃寶瑩攝）

記者實測3大打卡位：客房、泳池、Club Lounge

康得思酒店其實也有不同打卡位，像是客房內的城市景，記者入住當日位於不太高層的29樓，一樣可以飽覽城市景，沒有阻擋，影相也非常好看，不過個人分享，因為背光，有電話拍攝會更易上手，而且酒店也非常貼心，擺放了坐墊，女生便不用「坐到pat pat 痛」；

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最值得一提是頂樓室外游泳池，更是全新的打卡泳池，具現代感，且同樣看城市景，更可在這欣賞日落，非常有渡假氣氛；但疫情期間，限制泳池人數，想靚時間，請盡早預約，如果理想時段已滿，也有「Waiting List」選擇，如有位置，職員會通知住客。

Club Lounge可任飲氣泡酒。（黃寶瑩攝）

除了以上基本的打卡位，酒店的Club Lounge更是隱世打卡位，Club Lounge空間寬敞寫意，有不同款式座位，而吊椅最為「打卡able」，再配上Cocktail，真是一個好閨密時光；想到Club Lounge，便要升級才可以享用，不過也非常划算，Club Lounge全日提供早餐、下午茶、開胃小食及氣泡酒，全都是任飲任食，晚上來個姊妹談心也不錯。

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香港康得思酒店（Cordis）「BFF閨蜜時刻」



收費：

豪華三人家庭客房：每晚HK$1,848 + 10%服務費（包自助早餐）

家庭雙臥室客房：每晚HK$2,048 + 10%服務費（包自助早餐）

貴賓客房（連貴賓會禮遇）：每晚HK$3,148 + 10%服務費（包自助早餐）



推廣日期：

即日起至2021年12月31日期間

