6個Staycation「打卡」睡衣穿搭　性感蕾絲、日系甜美風最呃like

新冠肺炎疫情持續到天荒地老，許多妞妞們在家的時間可以說是史上最長，與其買一堆漂亮衣裳穿不出國，不如我們把錢投資在目前最常穿上身的「家居服」上吧！



大家的勸敗壞朋友妞編輯這次要來推薦5個質感家居服品牌，不管你是喜歡歐美性感風格，還是日系甜美可愛全都有，重點是其中還有訂製系列喔！

去酒店Staycation影相打卡，總不能穿着家裏的舊Tee恤和短褲吧？以下6個睡衣品牌最適合有品味的妳！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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1. Here’s To Love

台灣家居服品牌「Here’s To Love」絕對會讓喜歡歐美奢華感的妞妞們一見傾心，全系列選用的是親膚綢緞材質，穿上身的絲滑感搭配上沐浴過後的淡淡香氣，完全就是歐美電影中的夢幻場景，重點是品牌推出的浴袍以及家居服系列都可以訂製燙印上妞妞們喜歡的英文字母或愛心圖案，打造個人的專屬感；褲裝家居服還有推出親子款，全家買起來也可以！

2. Gelato pique

日系妞愛的家居服看這邊！在可愛度、舒適度上都受到許多女孩喜愛的日本家居服品牌gelato pique的軟萌風格這次絕對少不了，服裝類型大多以成套搭配的棉質居家服，光上穿上就能感受Cozzy的舒適感，再加上各種可愛的小圖案印花以及不時推出的聯名合作，深受女孩們的喜愛。

3. Franc franc

同樣是來自日本的家居用品選物店Franc franc當然也少不了質感家居服的選擇，相較起gelato pique的可愛軟萌，Franc franc的家居服除了活潑的款式選擇之外，還有成熟一點的長版連身家居服，搭配上優雅的印花設計，不僅是可以在家穿，就算穿出門領包裹、收快遞也不會看起來太有居家感。

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4. Honeydew intimates

嚮往歐美電影電視劇中那種慵懶、小性感風格的妞妞們可以參考！從成套的小可愛＋短褲印花家居服、寬鬆慵懶的休閒套裝到性感迷人的絲緞睡衣都有的貼身服裝品牌，不僅風格非常多元，印花的設計也很有美式氛圍！

5. Z SUPPLY

偏向歐美簡約風格的家居服品牌Z SUPPLY，推出的款式偏向純色、棉麻材質的設計，每一款穿上都很適合拍攝清晨居家的網美照（笑），而且很多短背心的褲裝家居服都附有同色系罩衫，套上球鞋當外出服也非常合適～

6. 6IXTY8IGHT

內衣品牌6IXTY8IGHT年輕俏皮推出Pure Lace設計系列，讓年輕的妞妞們也能穿上適合自己又不會顯得太過成熟的蕾絲家居服，清新又帶著純真少女感，很推薦想嘗試蕾絲家居服的年輕妞妞們，價位好入手，款式上也非常實穿！

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