灣仔美食｜意大利Café打卡位多　$588下午茶包貝殼千層酥、生蠔

灣仔打卡｜全球疫情持續，「旅行癮」經常發作，許多港人都在港尋找旅行感，而一些特色café、餐廳便成為人氣之選；灣仔便有新打卡熱點CRUST Italian，裝修設計靈感來自意大利拿坡里百年咖啡館Gran Caffe Gambrinu，色彩繽紛，而且每個房間都有不同設計，每次到來都有不同感覺，本月更首次推出南意風情下午茶，讓一班女生來個意大利旅行，《01女生》記者帶大家率先預覽。相處



CRUST Italian位於灣仔和昌大押。（bithialam＠instagram）

灣仔意大利餐廳打卡位多多 全新海鮮下午茶$588／２位

位於灣仔和昌大押的CRUST Italian，擁有一個舊香港外表，內裡卻藏着意大利拿玻里所在的坎帕尼亞地區（Campania），充滿南意風彩，裝修色彩繽紛，有長廊式陽台及高聳樓底設計，又有如拿坡里街頭商店和外賣櫃枱的裝潢，給人不同驚喜。

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餐廳最近以意大利卡普里島（Capri）上的Capri和Anacapri雙城為創作靈感，推出首個Capri下午茶套餐（$588），共10款鹹、甜點。

Capri下午茶也適合打卡。（林珈希攝）

當中包括新鮮生蠔、八爪魚漢堡、乳清芝士大蝦迷你香炸薄餅、阿瑪菲檸檬慕斯、Caprese巧克力杏仁蛋糕及貝殼千層酥（Sfoligatelle）等，每款都令筆者充滿驚喜，而且在其他地方的下午茶較難遇到，像是炸薄餅（Pizza fritta）是意大利非常歡迎的街頭食品，源於二次世界大戰，口感像咸冬甩，煙煙韌韌；甜點方面朱古力杏仁蛋糕也是意大利傳統點品，豐厚帶濃郁朱古力味，而且適合無麩質人士；而且下午茶平均一位只需$294（未加一）的下午茶可以一嘗生蠔也非常少見，喜歡海鮮的朋友值得一試。

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如果想有更多海鮮，也可以升級享用的CRUST Anacapri 下午茶（$788），便可加多1款帶子他他配香橙魚子醬和每位一杯Moet et Chandon brut香檳。

CRUST Italian 下午茶



地址：灣仔莊士敦道60A–66號

供應時間：每天下午3 時至 5 時半

