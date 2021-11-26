Staycation｜Rosewood Asaya聖誕住宿包美容療程　泳池打卡極美

Rosewood Asaya Staycation｜Staycation的出現是一解港人的「旅行癮」，加上酒店業少了遊客的支持，本地人在這段時間以優惠價入住四、五星級酒店，半島、Upper House都成為人氣之選，當然也少不了Rosewood香港瑰麗酒店。

今個聖誕Rosewood香港瑰麗酒店的健康中心Asaya特別設計的康體住宿假期，讓大家在香港也可以過一個北歐聖誕。



Rosewood Asaya裝修簡約時尚，適合三五知己結伴打卡。（siuxsing@instagram）

Rosewood Asaya聖誕住宿體驗：任上康體課程、個人化早、午餐

Asaya是Rosewood香港瑰麗酒店的健康中心，提供不同的療程和體驗、康體和靜觀活動、生活方式和營養指導服務，如冥想、伸展、頌缽治療等。

臨近聖誕，Rosewood便與Asaya Lodge推出聖誕住宿體驗，入住時，酒店便會以肉桂浴鹽和甜薑茶開展旅程，在Asaya種滿茂密植物的冬季仙境園林中享受，彷彿踏進了北歐；Staycation包含了常駐康體專家75分鐘，以及每節60分鐘的身體及面部護理療程中，由客人自選心儀的服務；同時在留宿期間，客人可參加Asaya康體課程、使用健身中心和瑰麗酒店游泳池，均不限次數。

▼▼▼【按圖看】Rosewood Asaya提供健康療程的Staycation，1晚房價由$8,000，看看包括的設備和房間▼▼▼

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在餐飲方面，便是先與Asaya自然療法醫生Tal Friedman進行一對一會談後，讓團隊了解你的需要，再由Asaya Kitchen烹調專屬的健康早餐和三道菜午餐，符合個人喜好、又切合營養需要。

另外，凡入住的賓客可獲贈「聖誕節 12 天」系列禮品或工作坊，當中包括Aroma Atelier按摩油、ASAYA 旗下零售品牌的小禮物等等，禮品每天不同，以日數贈送，充滿驚喜，賓客也可以自行計劃一或兩晚的Staycation，多住多送。

Rosewood Asaya在12月11日舉辦定製禮物工作坊，由專業調香師、化學家和設計師策劃的 BeCandle 工作坊。（Rosewood Asaya）

聖誕限定訂製禮物工作坊

為增添冬日氣息，Asaya在12月11日舉辦聖誕禮物工作坊，由專業調香師、化學家和設計師策劃 BeCandle 工作坊，參加者可製作香味蠟燭，讓此冬日充滿柔和燭光。

參加者可在「感官庫」中，透過顏色、質感及各種物件汲取靈感，調配獨特香味，製作獨一無二的蠟燭，體驗非常特別，是一個假日與情人、好友的好活動，收費每位$1,280。