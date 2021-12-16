聖誕禮物$500內｜IKEA交換首選　MUJI套裝　Marimekko印花袋$2XX

聖誕禮物｜時裝、美妝品牌都推出不同的聖誕限定，但如果你或朋友是實用派、或是家品控，不妨看看IKEA、MoMA Design、Marimekko等品牌都有不少$500以下的聖誕提案。



北歐家品：Marimekko

Marimekko的印花圖案除了在服裝、布藝上會出現，同樣在家品上像是餐具都印有它們的圖案。今年聖誕Marimekko推出散發著濃濃聖誕氣氛的酒紅色UNIKKO家品，再配以金色點綴，為家中注入濃濃的節日氣氛；另外，來自芬蘭的Marimekko也用了Kuusikossa（聖誕樹森林） 拼上白色與金色的強烈對比印在杯、碟上，送禮自用都非常得宜又溫暖。

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設計師生活作品：MoMA Design

MoMA Design 來自紐約的MoMA Design Store提供從20世紀經典設計師到當代設計師的創意及創新設計豐富的日常生活商品，最適合愛質感擺設的朋友；MoMA Design有不同價格的聖誕提案，如Bodum濾壓咖啡壺、香檳對杯、可攜式檯燈，就連村上隆、Andy Warhol的作品都有。

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性價比高交換禮物首選：IKEA

IKEA提供不同聖誕禮物提案，無論是送給伴侶、家人、朋友，或是在派對中與同事交換禮物，一樣價錢相宜又得體；如EGENTLIG 咖啡及茶沖調器容易操作且不燙手，放在辦公室一流，ENEBY便攜式藍牙喇叭，黑色外型精巧型格，聲音響亮，而且喇叭只需依靠電池提供電源，方便隨身攜帶；當然你也可以在節日前入手美觀且充滿氣氛的裝飾擺設佈置家居。

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