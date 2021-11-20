聖誕禮物｜15款聖誕香水套裝：$2XX入手Jo Malone　YSL低至62折

聖誕倒數月曆（Christmas Advent Calendars）是女生最愛想收到的聖誕禮物之一，而香水套裝同樣是送禮之選，包裝精美且限量，有時更可以優惠價入手，如Jo Malone London、Penhaligon’s、Atelier Cologne等都有不同香水套裝，甚至小香水裝只需$280便可入手，《01女生》為大家精選了逾15款聖誕香水套裝。



聖誕禮物｜Gucci Flora Gorgeous Gardenia香水推出聖誕包裝。（Gucci）

逾15款聖誕香水套裝 哪款最值得入手？

聖誕香水套裝有不同選擇，最引人失手是每年不同的限定包裝，像是Jo Malone London、Byredo、Chanel等，Jo Malone London以星空做主題，包裝上用了金、銀、星光點綴，猶如在盛禮般；Byredo則從印度傳統馬杜巴尼的繪畫及匠心工藝中擷取靈感，推出一系列限量收藏版禮盒，極具特色；而經典Chanel N°5香水加上了以生物降解的紙漿製造的盒身，觸感細膩之餘，非常華美。

如果大家有常用的當然要留意折扣優惠，如YSL LIBRE香水、Guerlain PERA GRANITA香水、Valentino Beauty VOCE VIVA 香水等都有提供折扣優惠，低至62折，而且額外有禮品配搭，非常吸引，送禮、自用一用一樣吸引。

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