2021聖誕倒數月曆｜CHANEL首次登場　Dior、Jo Malone絕美必珍藏

聖誕禮物2021｜美妝聖誕倒數月曆（Christmas Advent Calendars）可說是每位女生都想擁有的超豪華禮物，Jo Malone London、Dior、Diptyque等品牌的美妝倒數月曆，年年都是頭號搶手貨。來到今年，CHANEL、Guerlain都宣佈加入戰團，首次推出實用又絕美的聖誕倒數月曆，到底今年有哪些聖誕倒數月曆最值得入手珍藏？



【聖誕禮物2021｜聖誕倒數月曆】CHANEL聖誕倒數月曆將在11月1發售。 （CHANEL）

CHANEL、Guerlain首次推出 盤點美妝聖誕倒數月曆（持續更新）

CHANEL以往都會推出聖誕禮物套裝，但聖誕倒數日曆卻是今年才面世，令一班CHANEL迷都心心念念，今年CHANEL終於加入美妝聖誕倒數月曆戰團，月曆以巨型 N°5 香水瓶為藍本，放置在枱上已是一個藝術品，27個小盒中，每當到CHANEL的重要數字如「5」，便會有香水相關物品出現；月曆集合 CHANEL經典產品，如限量版 ROUGE ALLURE 閃漾亮澤唇膏、最新紅色調的 LE VERNIS 甲油和一瓶 N°5 Eau de Parfum，另外，也有飾以數字 「5」的手鏈、配飾等，女生們一定愛不釋手。

護膚品牌方面，Guerlain也推出以蜂皇為主題的倒數月曆，當中藏了25件禮物，如殿級蜂皇乳霜、親親唇膏全新香氛蠟燭、香氛瓶等皇牌產品，Guerlain的護膚品向來得到不少女生好評，想一試朋友絕不能錯過。

▼▼▼【按圖看】除了CHANEL、Guerlain，LUSH也首次推出了聖誕倒數月曆，另外，一如既往吸引的Jo Malone London、Diptyque、Dior等都公布了價錢與發售日，看看今年又甚麼驚喜！▼▼▼

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