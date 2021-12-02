聖誕禮物男朋友篇｜男生最想收到10大聖誕禮物推介：PS5最穩陣？

聖誕禮物｜踏入12月，無論男女都開始物色聖誕禮物，沒有頭緒？不知從何入手？不妨參考一下StockX按搜尋數據，提供的「10大聖誕禮物推介」，男女通用。



StockX就4大範疇推介預計出10大最受歡迎的聖誕禮物。（antrieu@instagram）

10大最受歡迎聖誕禮物

美國二手購物平台StockX最近就銷售額、用戶的搜尋數據，預計出10大最受歡迎的聖誕禮物，並就4大範疇推介：時尚配飾、波鞋、電玩、模型／玩具。

Telfar Shopping Bag 無容置疑是2021年的it bag，並且得到Dua Lipa、A$AP FERG 及 Oprah 等眾多名人加持。被喻為「Bushwick Birkin」的Telfar Shopping Bag 打破了設計師時裝的壁壘，並迅速成為Lyst、StockX最受歡迎的手袋之一；加上受到Beyonce的擁戴，在拍到她揹著此款手袋的第二天，Telfar於 StockX 平台上的銷售額增長了500%，相信這款不到$2,000的手袋是最佳聖誕禮物；

Telfar近新成員Duffle Medium Black有望成為2022年的it bag之選。（stockxbags@instagram）

如果搶不到不妨考慮Telfar近新成員Duffle Medium Black，Duffle Bag發布時數小時後，在二手平台的交易價格已經比零售價高出近50%，可目其人氣程度不比Shopping Bag弱，Duffle Bag很可能成為2022年的it bag之選。

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